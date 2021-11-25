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這一招...可使美國有錢大企業支付該繳的稅

編譯林聰毅／綜合外電
拜登政府「重建美好未來法案」對賺錢大企業課徵15%最低稅的規定，有助於讓這類大企業支付該繳的稅負，並能促進租稅公平。路透
拜登政府「重建美好未來法案」對賺錢大企業課徵15%最低稅的規定，有助於讓這類大企業支付該繳的稅負，並能促進租稅公平。路透

廣大美國民眾大多照規矩乖乖繳稅，但美國企業避稅的手法已趨近完美。根據租稅與經濟政策協會（ITEP）的分析，從2018年到 2020年，儘管申報的獲利總額為1,220億美元，但仍有39家美國最大企業完全不用繳納1毛錢的聯邦所得稅，另有73家繳納的稅率不到美國名目企業稅21%的一半。

但在眾議院甫通過的重建美好未來法案（Build Back Better Act）中，有一個重要規定將終結束這種情況。這項法案規定，如果最賺錢大公司的獲利超過10億美元，則這些公司向股東報告的所得須被課徵15%的最低稅率，以防止它們繳納很少甚或不用繳納所得稅。 這項名為企業獲利最低稅的租稅，將在未來十年籌集3,190億美元，以支應重建美好未來法案的大部分費用。

密西根大學法學院國際租稅課程主任艾維約納（Reuven S. Avi-Yonah）在CNN財經新聞撰文指出，這是一種實際可行且相當明智的作法，而且這項規定必須留在重建美好未來方案的最終版本裡。因為它可以降低經濟不平等、促進基本公平、限制過度的租稅優惠與遏制企業避稅，並且提升企業財報的準確性。

曾擔任美國財政部及經濟合作發展組織（OECD）稅務顧問的艾維約納說，最根本的是，這項最低稅率將減少不平等。從大企業身上收來的3,190億美元稅款，將做為一些關鍵投資的財源，包括對抗氣候變遷和減少兒童貧困在內。

他接著表示，這項最低稅率還促進了基本的公平：當美國一般民眾看到非常賺錢的企業不納稅時，就會削弱他們對稅制公平的信念。企業及其稅務顧問團隊非常善於找出和利用稅制漏洞，但這項租稅將透過設立樓地板來防堵企業避稅。在國會無法預見未來會出現的稅制漏洞和避稅地情況下，這是非常實在且具前瞻性的因應之道。

他並指出，這項租稅當然會招致企業遊說人士和其他批評者的抨擊，但反對者的論點並不具說服力。一些批評者表示，國會若是這麼關心讓企業不必繳稅的租稅漏洞，就應該直接改革稅制條款。但這些漏洞中都有利於特定公司，而且鑑於企業在華府的權勢，要消除這些漏洞將是一項艱鉅的任務。因此，這項最低企業稅率是確保大企業不能完全免除其納稅義務，以及促進租稅公平的妙招。

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