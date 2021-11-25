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通膨不走 CNN：這樣投資買股能賺錢

編譯季晶晶／綜合外電
通膨期間，買進能將較高成本轉嫁給消費者的必需性消費類股，可以賺錢。(路透)
通膨期間，買進能將較高成本轉嫁給消費者的必需性消費類股，可以賺錢。(路透)

美國有線電視新聞網（CNN）報導，沒有正常人喜歡在買東西時支付更高的價格，但通膨趨勢下，投資人調整投資組合還是能獲利。

包括可口可樂（Coca-Cika）和百事可樂（Pepsi）在內的必需性消費巨擘，只要能將部分成本轉嫁給消費者，就能受惠於物價上漲。一些公司正付諸實行。

例如，J.M. Smucker旗下有許多產品，包括Jif生花醬和Folgers咖啡都已調漲價格，但未影響需求或股價。該公司周二公布優於預期的財報後，股價勁揚逾5%。

一些零售商也發現，他們可以漲價彌補較高成本，但不得罪顧客。周二公布亮麗營收和強勁獲利的服飾業者Guess表示，將減少門市折扣以因應棉花價格上漲。Guess股價周三聞訊大漲近15%。

通膨走高也推升銀行、原物料公司和能源股。

基金經理人Horizon Kinetics今年稍早推出的Inflation Beneficiaries ETF，對金融服務和大宗商品類股有很高的曝險，持股最多的包括擁有私人土地的Texas Pacific、紐約證交所母公司洲際交易所集團（ICE），以及食品巨擘Archer Daniels Midland。這檔基金1月中交易以來激漲26%，優於道瓊、標普500和那斯達克指數同期間的漲幅。

買股並不是唯一可從通膨中獲利的方法。

富國投資的分析師本周撰寫報告指出，被稱為「實質資產」的黃金、石油和農產品等大宗商品，在1970年代、1980年代、2000年代初的高通膨期間，表現遠優於美股大盤。這種情況可能再度發生。投資這些資產可當成是日常用品物價上揚的避險工具。

投資 股價 可口可樂

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