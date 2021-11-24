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殖利率漲勢歇 科技拉升那指

財經新聞組／綜合報導
美股小幅走高，因近期債券殖利率的漲勢暫現喘息，科技股得以回升。美聯社
美股小幅走高，因近期債券殖利率的漲勢暫現喘息，科技股得以回升。美聯社

美股小幅走高，因近期債券殖利率的漲勢暫現喘息，科技股得以回升。

史坦普500指數上漲10.76點或0.23%至4701.46點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲70.09點或0.44%至1萬5845.23點。道瓊工業平均指數下跌9.42點或0.03%至3萬5804.38點。

近日債券殖利率的上漲始於22日拜登總統重新提名鮑爾為聯準會(Fed)主席，24日略見降溫。10年期美國國債殖利率19日收於1.55%，本周都交易於1.68%以上。然而，這項指標利率24日已跌至1.64%。

臉書母公司Meta上漲1.13%，提振那指，而Roku和Peloton擺脫本周開局不利，上漲超過2.2%。電腦硬體公司惠普(HP)財報業績獲利和營收都超過預期，並調升第1季財測，股價上漲10.1%。

本周初的利率變動讓投資人拋售科技股和成長股，同時提振一些銀行股和能源股。分裂的市場動能讓道指本周一直下跌，史指幾乎持平，那指下跌超過1%。

美國商銀財富管理資深投資策略師霍沃思(Rob Haworth)說，「這肯定是類股輪轉使然。」「隨著鮑爾重獲提名，市場現在認為該輪到重新開放主題，並擱置了對新冠病毒感染率上升的任何風險或擔憂。」

最新Fed會議紀錄顯示，如果通膨仍然居高不下，與會者已準備好加快放緩資產購買和提高基準基金利率的時間表。會議紀錄公布後，股指走低。

但在經濟數據方面卻是利多頻傳。上周首次申請失業救濟金人數為19.9萬人，為50多年來最低水平。第3季GDP成長率小幅上修至2.1%，低於經濟學者預計的2.2%。個人收入和消費支出均高於預期。

然而，根據人口普查局數據，10月耐久財訂單出現意外下降，因此經濟數據並不那麼積極。Fed首選通膨指標核心PCE指數10月同比增加4.1%，與預期相符。

在這些數據發布之後，亞特蘭大Fed第4季GDPNow追踪指標從8.2%升至8.6%。

財報推動一些個股走勢，傳統零售股在上季業績不佳後備受打擊。Gap下跌24.05%，Nordstrom下跌29.03%。兩家公司最近一季獲利都低於預期。

Oanda資深市場分析師莫亞(Ed Moya)在給客戶的報告中表示：「強勁的消費者和被壓抑的需求本應使零售業在假日季前表現強勁，但獲利率和工資壓力打亂了許多零售商的前景。」

在其他個股方面，在發布令人失望的第４季財測後，軟體股Autodesk下跌15.49%。

歐洲不斷上升的新冠病例數繼續讓投資人感到擔憂。德國正在考慮全面封鎖。

美股25日因感恩節休市，並將於26日提早收市，交易時段縮短。

殖利率 指數 投資

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