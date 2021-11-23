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美釋戰略儲油不夠力 油價重回80美元

編譯陳家齊／綜合外電
總統拜登23日宣布釋出5000萬桶戰備儲油以平抑油價。目前美國汽油價格是一年前的兩倍。(美聯社)
總統拜登23日宣布釋出5000萬桶戰備儲油以平抑油價。目前美國汽油價格是一年前的兩倍。(美聯社)

白宮23日宣布，美國將釋出5,000萬桶戰略儲油，並協調中國、日本、印度、南韓及英國等全球原油消費大國一同釋出戰略儲油，以執行總統拜登平抑油價的政策。

不過，市場認為實際釋出數字是「雷聲大雨點小」，對解決當前的油荒可說是微乎其微，力道不足，也只能短暫緩解美國國內油價上漲的壓力，國際油價23日盤中由黑翻紅，西德州輕原油12月期貨價格上漲1.9%至每桶78.18美元，英國布蘭特原油1月期貨漲2.2%至每桶81.47美元，收復81美元大關。

白宮表示，未來幾個月將釋出3,200萬桶的戰略儲油，其餘1,800萬桶則是先前已授權、但將加速釋出，為歷來規模數一數二大的釋出量，超越2011年的利比亞動盪、及1991年沙漠風暴行動的規模。白宮官員透露，政府最快將在12月中到月底之間釋出，且準備採取進一步行動。

美國也史無前例地協調其他國家一同釋出戰略儲油，全球第三大原油消耗國的印度同日宣布將釋出500萬桶戰略儲油，英國未來幾周將釋出150萬桶，南韓也宣布將加入，NHK報導日本已決定釋出相當於好幾天用量的儲油，將在24日宣布。

彭博資訊報導，全球原油消耗量第二的中國，已準備好出售釋出至少100萬噸（約733萬桶）的俄羅斯ESPO混合原油。

但從細節來看，美國的協調行動似乎有些顛簸，印度的釋出量猶如滄海一粟，也未說明釋出儲油的具體時間表，南韓也未說明釋出數量與時間表。

美國每日原油消耗量就接近2,000萬桶，中國逾1,400萬桶，印度逾500萬桶，更不用說日耗約1,500萬桶的歐盟。

美國 印度 白宮

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