利率升 走勢歧 那指跌 道指漲

那斯達克綜合指數連續第二天下跌，因為利率上升對高漲的科技股構成壓力，但銀行和工業股逆勢走高。美聯社

那斯達克綜合指數連續第二天下跌，因為利率上升對高漲的科技股構成壓力，但銀行和工業股逆勢走高。

那指下跌79.62點或0.5%至1萬5775.14點。史坦普500指數上漲7.76點或0.17%至4690.7點。道瓊工業平均指數在銀行和能源股的推動下，上漲194.55點或0.55%至3萬5813.8點。

科技股和其他成長股下跌，是因拜登總統決定重新提名聯準會(Fed)主席鮑爾續任，美國 國債殖利率 飆升。利率走升通常被視為不利於高成長公司，因為隨著短期殖利率上升，它們的未來吸引力會降低。

Edward Jones投資 策略師庫爾卡法斯(Angelo Kourkafas)說，「科技股面臨一些壓力，因為長期政府債券殖利率已連續第二天上漲，對估值造成壓力。Zoom的財報再好也無濟於事，只是凸顯出這些高成長類股的一些動態：成長正在放緩。」

臉書母公司社交媒體巨頭Meta下跌1.1%，而Roku下跌2.13%，生物科技股Moderna下跌2.23%。Zoom Video Communications獲利超過預期，但警告隨著疫情結束和對遠距視訊的需求減少，未來成長將放緩，股價暴跌14.71%。

另一方面，銀行股隨利率走升而上漲，摩根大通上漲2.39%。

鮑爾的重獲提名受到華爾街普遍歡迎，但美國債市走勢卻十分劇烈。指標10年期美國國債殖利率接近1.66%，高於19日的1.54%。殖利率與價格走勢相反。

Aptus Capital Advisors投資組合經理人泰納(John Luke Tyner)在給客戶的報告中表示，「在鮑爾領導下的Fed，預計QE縮減的速度將配合經濟數據，如果通膨數據與10月一致，且在縮減於6月結束後隨即升息。市場相信如此將使Fed能夠控制通膨。」

他說，「雖然市場預計對當前通膨的反應會更加鷹派，但時間會證明是否立場夠硬，因為鮑爾向來被認為是FOMC政策的鴿派陣營。」

在其他財報方面，百思買股價也大跌12.31%，該公司表示，與去年同期相比，第4季銷售額和毛利率可能會下降。

在積極消息方面，晶片製造商西部數據(Western Digital)在被瑞穗調升評級後，股價上揚6.32%。

雖然本周交易可能因為感恩節而放緩，而且Fed主席人選影響性滯後，但投資人將關注一些經濟數據，包括每周失業救濟金申請、GDP修正、個人收入和消費者信心指數。

投資人也關切海外新冠病毒疫情。德國總理默克爾(Angela Merkel)警告，德國病例數正在激增。

Leuthold Group首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)表示：「即使全球新冠肺炎病例數增加，但沒有太多證據顯示它會像過去那樣再次關閉美國經濟。」「比如說，感恩節假期的旅遊預測將是自疫情爆發之前以來最強勁的。」

美股25日將因感恩節假期休市。26日則提早在美東時間下午1點收盤。