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鮑爾變鷹派？ 市場：Fed明年升息3次

編譯葉亭均／綜合外電
市場預期明年升息機率提高。（路透）
市場預期明年升息機率提高。（路透）

聯準會（Fed）主席鮑爾22日獲提名續任四年，理事布蘭納德（Lael Brainard）成為副主席，兩人都強調，遏制居高不下的通膨將是首要任務，促使市場預期Fed將會更加鷹派，明年升息三次的機率超過50%，美元23日盤中應聲升至16個月高點，國際金價則跌破1,800美元。

白宮宣布Fed正副主席的提名人選後，鮑爾、布蘭納德一同出席總統拜登舉行的記者會，並分別發表談話，兩人都坦承高通膨正威脅經濟與一般家庭，鮑爾說：「我們將動用我們的工具，在支持經濟與強勁的勞動市場之餘，也避免更高的通膨根深蒂固。」

分析師認為，這番談話可能透露出新訊息：控制物價上漲已是Fed首要之務。經濟學家指出，鮑爾獲提名為Fed主席後，Fed決策將更以經濟數據為主，在通膨數據上漲之際，Fed將能更明白地指陳通膨的上行風險與可能的回應措施，更易於展現鷹派立場。

分析師預期，Fed將在12月宣布稍微加快縮減規模。在鮑爾獲提名後，芝商所的FedWatch工具顯示，聯邦資金期貨市場預期，Fed在2022年6月首次升息1碼的機率已提高，預期明年9月再升息1碼、12月第三度升息的機率也超過50%。交易員也已擴大押注Fed未來將加快升息，現在市場預期Fed到明年12月底有近三次各1碼的升息，高於本月初預期的累計升息60個基點。

市場也迅速反映Fed升息預期，美元指數23日盤中升抵96.609，為16個月高點，對Fed政策動向最敏感的美國2年期公債殖利率跳漲6個基點，紐約黃金現貨跌0.9%至每英兩1,789.52美元，白銀、白金及鈀金也都挫跌，美股三大指數則遊走平盤，主因是股市投資人還在消化Fed最新人事案。

策略師認為，Fed人事案的不確定性消除，且Fed政策也獲得延續性，是風險資產利多，但投資人又面臨Fed可能加快緊縮步伐的風險，預料股市未來幾天將保持平靜。

對拜登來說，這項提名案能取得好幾個好處，首先是維持Fed政策穩定性，避免股市下跌與自己的聲勢受拖累，延續Fed主席續任的傳統也能博得維持Fed獨立性的掌聲，而提名布蘭納德為副主席，也能緩和民主黨進步派的不滿。

不過，鮑爾的第二任期將面臨艱鉅風險，首先是更加詭譎的經濟情勢－勞動市場緊俏、卻又有大量民眾沒工作，通膨也遠高於Fed目標值，而且決策還要兼顧金融穩定、氣候變遷風險、公平等面向，還可能必須加快擘劃數位貨幣業務。

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