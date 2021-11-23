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油價跌了 美國最快23日宣布釋出戰備儲油

編譯季晶晶／綜合報導
美國最快23日宣布釋出戰備儲油以抑制油價上漲。（路透）
美國最快23日宣布釋出戰備儲油以抑制油價上漲。（路透）

知情人士透露，美國總統拜登最快周二會在白宮宣布釋出戰備儲油，但他還在等與印度、日本和南韓等國敲定最終協議，希望能聯手出擊，抑制不斷飆漲的能源價格。油價聞訊走低。

這是主要石油消費國為控制油價所採取的前所未見的行動。先前美國再三呼籲石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）加快增產的步伐以滿足不斷成長的需求，但遭到拒絕。

彭博資訊引述兩位知情人士報導，拜登考慮逐步釋出超過3500萬桶戰備儲油。石油公司可先取得原油，但必須加上利息返還，這種「交換」計畫通常發生在石油公司遭遇油管破裂或颶風破壞等供應問題時。

這將使得美國和協同行動的國家，與沙烏地阿拉伯和俄羅斯領軍的OPEC+正面對抗，爭取對全球油市的主導權，可能促使OPEC+重新評估其恢復石油供應計畫，該組織預定12月2日開會討論產量問題。

美國也尋求中國參與釋出戰備儲油的行動，後者表示正在研究。知情的印度政府官員周一表示，還沒有對釋出的時機和數量做成決定，但將協同例如日本和中國大陸等一起行動。同日，日本朝日電視台報導，東京準備釋出戰備儲油。

原油期貨價格應聲下跌0.74%，報每桶76.18美元。

拜登此舉如果成功，可在進入假期旅遊旺季之際控制住油價，對抗通膨憂慮，並緩解部分政治壓力。由於汽油和其他消費品項的價格高漲，拜登陷入民調支持度低落的窘境，他所屬的民主黨明年期中選情也因此烏雲罩頂。

美國總統曾三次授權釋出戰備儲油，最近一次是2011年與OPEC成員國利比亞爆發內戰期間。

石油 美國 拜登

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