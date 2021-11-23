鮑爾連任聯準會主席 如何影響加密貨幣、房市和股市？

美國聯準會主席鮑爾獲提名連任。歐新社

美國總統拜登決定提名鮑爾 連任聯準會 主席的消息，讓揣測了好幾個月的華爾街鬆一口氣。前兩年動盪時期，聯準會的降息決定和支持經濟的舉措，協助美國避免長期衰退，鮑爾贏得了專業投資 人和散戶一致讚揚。

現在，鮑爾還有被提名出任聯準會副主席的布蘭納德，面臨的新挑戰是惡化的通膨加速，以及最終必須縮減部分在疫情最嚴重時期給予的幫助。

Truist Advisory Services首席市場策略師Keith Lerner表示，鮑爾連任表明寬鬆貨幣政策將持續。但聯準會主席只是影響市場和投資的眾多因素之一，其他還有新冠疫情趨勢、經濟走向，供應鏈因素。

專家說鮑爾獲連任會影響到的領域如下——有好也有壞。

加密貨幣和風險資產 利多

摩根大通（JPMorgan Chase）由Marko Kolanovic帶領的策略師認為，鮑爾連任降低不確定性，對風險資產是利多，另外，「鮑爾自2018年獲得的經驗，當時貨幣政策緊縮造成年底股市強力拋售，很可能導致明年升息時謹慎從事」。

如果鮑爾升息步伐緩慢，投資人對押注風險資產可能保持熱情。

FBB Capital Partners研究主管Mike Bailey說：「對於死硬派的加密貨幣多頭來說，鮑爾連任可能提供一些論據，因為這些投資人經常將加密貨幣視為聯準會寬鬆政策的避險工具。」

但財富管理公司Bone Fide Wealth的總裁Douglas Boneparth表示，總體而言，沒有來自聯準會的額外支持，市場表現將存在不確定性，考驗散戶的投資組合。他說：「這是用來維持股市價格的主要工具之一，當你拿走其中一根拐杖看經濟能否獨立行走，投資人會發現他們的投資組合可撐多久。」

房地產 有助保持房市熱度

鮑爾任職期間的低利率有助於鼓勵消費者申請抵押貸款買房。再加上供應不足，推動房地產市場走高，而他的連任可能有助保持房市熱度。

FBB的Bailey表示：「市場對於較低利率可維持較久的預期，預計將有利於房價，因房貸利率將遠低於歷史水準。」

對於賣房的人和房地產業者來說，這是好消息，但買家來說就辛苦了，尤其是首購族。在9月，認為現在是買房好時機的人，比率降到29%。上次美國人對房市這麼悲觀是在1982年，當時的30年期固定利率房貸的平均超過15%，而現在約為3%。

Bankrate首席金融分析師Greg McBride預期，隨聯準會無可避免會升息，信用卡、房屋淨值信貸額度，和其他消費者和小企業貸款的利率都將走高。他建議屋主趁現在利率還很低，辦理房貸再融資。他說：「進入2022年，請還掉高成本債務，因為等下半年聯準會開始升息，債務成本可能進一步上升。」

美元 能維持堅挺

TD Securities策略師Jim O'Sullivan表示：「鮑爾被提名連任讓美元目前有撐。當更快的退場步伐仍是市場反覆思量的風險，美元能維持堅挺。我們持續相信，歷史正在重演，市場太快將升息反映在價格裡，還有成長放緩，以及2022年的通膨，可能讓聯準會官員耐心追求就業最大化。話雖如此，我們不期望數據在未來兩個月突然大幅減弱，所以，近期內包括提名確認聽證會和12月的點陣圖，聯準會官員至少聽起來或看起來較為鷹派的壓力，只增不減。」

通膨 確保升息不會過急

眼下籠罩消費者心頭的是通膨，消費者物價指數以20多年來最快速度攀升，影響所及包括香皂和冰淇淋在內的種種品項。為解決問題， 聯準會恐需加快升息時間表。

寬鬆措施退場可能導致美股下跌，但專家說，鮑爾與華爾街專業人士的明確溝通，以及在政策變更上的謹慎做法，將有助於減輕衝擊。

Truist的Lerner說：「如果經濟持續改善，不管誰當聯準會主席，利率都會走高。但鮑爾更專注就業最大化，我們認為他會謹慎從事，確保升息不會過急過快。」

有人擔心鮑爾低估通膨的威脅，過份歸咎於當前的供應鏈問題，未正視通膨是持久現象。

Bokeh Capital Partners投資長Kim Forrest說：「有很多人認為鮑爾放縱通膨，會在通膨上保持鴿派，但我認為他是市場參與者，不像經濟學家。作為一個為他人操盤的投資人，我很高興鮑爾連任。」

Bankrate的McBride預期聯準會的抗通膨措施會讓股市在2022年較為顛簸：「從投資者的角度來看，要堅持下去。我們勢必在未來12個月看到更多的波動，不會像過去一年那樣輕鬆地獲致報酬。」他建議「專注於個人長期目標，定期投入，確保依據目標和風險耐受度進行適當投資」。