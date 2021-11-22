Fed人事拉升利率 科技股壓低股指

美股尾盤暴跌，扭轉了之前拜登總統選擇鮑爾繼續領導聯準會(Fed)的大漲走勢。美聯社

美股尾盤暴跌，扭轉了之前拜登總統選擇鮑爾 繼續領導聯準會(Fed)的大漲走勢。

道瓊工業平均指數上漲17.27點或0.05%至3萬5619.25點，盤中一度大漲逾300點。史坦普500指數下跌15.02點或0.32%至4682.94點。那斯達克綜合指數下跌202.68點或1.26%至1萬5854.76點。史指和那指盤中一度觸及歷史高點。

鮑爾在2020年3月緊急將利率降至接近零並實施資產購買計畫，以在新冠疫情爆發的第一波期間支撐市場，協助金融體系在經濟急劇放緩的情況下保持經濟活動運轉。在疫情危機期間，他還對Fed通膨目標框架首先提出具有里程碑意義的重新評估。

拜登的提名 緩解了投資人對更換Fed主席的擔憂。美國經濟正試圖擺脫新冠疫情並與30年來未見的通膨水平對抗。

Oxford Economics首席美國經濟學者達科(Greg Daco)表示，「市場似乎對續任做出正面反應。在這個潛在的棘手復甦階段，鮑爾續任將是關鍵。因為在這個階段，通膨高企且揮之不去，需求成長強勁但降溫，資本和勞動力供應正在逐漸反彈。」

鮑爾的重獲任名正逢最近幾個月通膨超出預期，導致Fed推翻其預測，即伴隨經濟重新開放而導致的物價上漲將是「過渡性的」。某些批評人士表示，Fed收緊貨幣政策的時間太長了。

Fed於11月開始放緩2020年展開的資產購買步伐，並表示可能在明年初加速推動這個進程。

白宮宣布Fed人事決定後，銀行股和國債殖利率 走高。摩根大通上漲2.12%，而摩根士丹利上漲2.5%。利率上升似乎壓低了一些科技股，當殖利率走高時，科技股的未來收益對投資人的吸引力降低。

布雷納德(Lael Brainard)被視為鮑爾的主要競爭對手，並因其在銀行監管和氣候變遷問題上的立場而受到華盛頓進步人士的青睞，她被提名為Fed副主席，但並未擔任許多人預期的最高監管職位。

達科說，「布雷納德沒有被提名擔任監管副主席的事實，也可能是推動市場走勢良好的一個驅動因素，因為有人擔心布雷納德會更加努力地加強銀行監管。」

鮑爾是共和黨人，10年前首次被歐巴馬總統提名為Fed理事會成員，並在川普總統任內出任Fed主席。他與共和黨的關係以及之前獲確認出任Fed最高職位，被有些人視為在分歧嚴重的參議院中比其他候選人更容易獲得確認的原因。

瑞銀交易大廳營運總監卡欣(Art Cashin)表示，「這是個不錯的人事組合。」「我認為這就是市場想要的，沒有中斷。市場的反應就是對沒有中斷感到滿意。」

至於其他個股，特斯拉上漲1.74%，CEO馬斯克表示Model S Plaid版可能於2022年春季在中國推出。

在FDA上周批准為所有美國成年人提供加強劑接種後，Moderna繼續上漲7.17%。

在利空方面，動視暴雪(Activision Blizzard)下跌0.29%，報導指稱CEO科蒂克(Bobby Kotick)表示如果無法修復公司文化，他將考慮辭職。據傳科蒂克對企業組織內性行為不端事先知情。那指因Netflix和Etsy下跌而受到打擊。

疫情消息也打壓了市場情緒，德國總理默克爾(Angela Merkel)警告，德國的病例正在激增。

股指通常在感恩節當周上漲，往往為年終聖誕老人行情奠定基礎。

CFRA首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示，自1950年以來，11月的最後5個交易日傳統上一直走升。同時，該策略師表示，感恩節前一天上漲的可能性為三分之二，後一天上漲的可能性為57%。

美股25日感恩節休市。26日將於美東時間下午1點提前收盤。