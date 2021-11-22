彭博盤點2021年美國科技股贏家 有這5族群

彭博資訊盤點去年感恩節以來美股表現，輝達（Nvidia）是達斯達克100指數成分股的最大贏家。 （路透）

美國投資人本周在感恩節聚餐時，討論的話題可能離不開科技股、電動車 和加密貨幣概念股。那斯達克100指數 成分股的總市值已衝上歷史高點，升至接近標普500指數市值的一半。

彭博資訊盤點去年感恩節以來最火熱的個股和題材，包括以下五大族群：

晶片相關類股

輝達股價 已飆漲148%，在那斯達克100指數中表現最佳，因晶片需求暢旺，加上輝達進軍元宇宙領域。應用材料（Applied Materials）、超微（AMD）的股價分別上漲約80%，表現勝過許多大型科技股。

電動車風潮

儘管晶片荒衝擊汽車業，但特斯拉的銷售持續上升，市值突破1兆美元，股價上漲一倍。Rivian的股價上市不到兩周就暴增一倍，凸顯電動車熱潮。另外一家備受關注的電動車公司則是Lucid。

元宇宙狂熱

Roblox今年3月上市迄今，股價已上漲兩倍，臉書更名為Meta Platforms，都凸顯元宇宙是科技領域的下一件大事。投資元宇宙概念股的「Roundhill Ball Metaverse ETF」，管理的資產規模已在17日突破5億美元，兩周內就增加一倍。

加密貨幣

比特幣重新站上6萬美元大關，其他規模較小的加密貨幣也走高，推升加幣貨幣相關類股上漲，例如Marathon Digital、Riot Blockchain和MicroStrategy。Marathon Digital是最大贏家之一，股價已暴增十倍。

別忘了尖牙股

堅守大型科技股的散戶也有不錯的回報，微軟、字母和特斯拉等大型科技股今年來市值合計增加3.5兆美元，紐約證交所FANG+指數自去年感恩節迄今已上漲約39%。