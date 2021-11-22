我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好比「冷案裡的聖母峰」 華州9歲女童遇害62年後偵破

彭博盤點2021年美國科技股贏家 有這5族群

彭博盤點2021年美國科技股贏家 有這5族群

編譯林奕榮／綜合外電
彭博資訊盤點去年感恩節以來美股表現，輝達（Nvidia）是達斯達克100指數成分股的最大贏家。 （路透）
彭博資訊盤點去年感恩節以來美股表現，輝達（Nvidia）是達斯達克100指數成分股的最大贏家。 （路透）

美國投資人本周在感恩節聚餐時，討論的話題可能離不開科技股、電動車和加密貨幣概念股。那斯達克100指數成分股的總市值已衝上歷史高點，升至接近標普500指數市值的一半。

彭博資訊盤點去年感恩節以來最火熱的個股和題材，包括以下五大族群：

晶片相關類股

輝達股價已飆漲148%，在那斯達克100指數中表現最佳，因晶片需求暢旺，加上輝達進軍元宇宙領域。應用材料（Applied Materials）、超微（AMD）的股價分別上漲約80%，表現勝過許多大型科技股。

電動車風潮

儘管晶片荒衝擊汽車業，但特斯拉的銷售持續上升，市值突破1兆美元，股價上漲一倍。Rivian的股價上市不到兩周就暴增一倍，凸顯電動車熱潮。另外一家備受關注的電動車公司則是Lucid。

元宇宙狂熱

Roblox今年3月上市迄今，股價已上漲兩倍，臉書更名為Meta Platforms，都凸顯元宇宙是科技領域的下一件大事。投資元宇宙概念股的「Roundhill Ball Metaverse ETF」，管理的資產規模已在17日突破5億美元，兩周內就增加一倍。

加密貨幣

比特幣重新站上6萬美元大關，其他規模較小的加密貨幣也走高，推升加幣貨幣相關類股上漲，例如Marathon Digital、Riot Blockchain和MicroStrategy。Marathon Digital是最大贏家之一，股價已暴增十倍。

別忘了尖牙股

堅守大型科技股的散戶也有不錯的回報，微軟、字母和特斯拉等大型科技股今年來市值合計增加3.5兆美元，紐約證交所FANG+指數自去年感恩節迄今已上漲約39%。

股價 電動車 指數

上一則

芝加哥小麥期貨衝上九年高點

延伸閱讀

工會生產電動汽車 UAW支持稅收抵免

工會生產電動汽車 UAW支持稅收抵免
多名車主遭殃…特斯拉APP出包 馬斯克推特致歉

多名車主遭殃…特斯拉APP出包 馬斯克推特致歉
女股神：特斯拉將奪25%市占

女股神：特斯拉將奪25%市占
女股神大膽預言 特斯拉將囊括25%市占 股價衝3,000美元

女股神大膽預言 特斯拉將囊括25%市占 股價衝3,000美元

熱門新聞

近來汽油價格飆漲促使更多美國消費者前往售價比一般加油站便宜的好市多加油 。美聯社

油價飆漲 但為何在好市多加油這麼便宜？

2021-11-21 09:56
美國洛杉磯港堆滿貨櫃。消費者對物品需求暴增，讓全球供應鏈不堪負荷，也暴露出重大破綻。美聯社

高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到

2021-11-17 09:26
在疫情顛覆物流業之前投資集散箱航運的公司，獲致了豐厚報酬。（路透）

供應鏈混亂讓華爾街賺大錢 航運股好日子還有多長？

2021-11-18 23:42
面對通膨率居高不下，聯準會主席鮑爾承受的壓力日增。但分析師認為，未來數季經濟成長有減速之虞，央行決策者在評估何時升息時，務必三思。(路透)

還在擔心通膨過熱？經濟降溫快變近憂了

2021-11-18 10:08
亞馬遜創辦人貝佐斯。美聯社

亞馬遜若分拆 貝佐斯身價再添900億美元

2021-11-20 07:11
在全球市值最大晶片製造商輝達(Nvidia)和多家零售商公布強勁的獲利業績後，史坦普500指數震盪走升。(美聯社)

輝達推升科技 史指震盪翻升

2021-11-18 16:43

超人氣

更多 >
80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景

80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景
大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產

大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產
威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷

威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷
彭帥與國際奧會主席視訊通話 聲稱一切安好

彭帥與國際奧會主席視訊通話 聲稱一切安好
情婦遍布全國 已婚億萬富豪擁5千後宮、用藥性侵未成年

情婦遍布全國 已婚億萬富豪擁5千後宮、用藥性侵未成年