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大多頭賓大教授席格爾：美股落入修正的關鍵在通膨報告

編譯季晶晶／綜合報導
聯準會政策逆轉可能使美股落入修正。圖為9月22日紐約證交所營業員工作時，電視螢幕正在播放美國聯準會鮑爾講話。（路透）
聯準會政策逆轉可能使美股落入修正。圖為9月22日紐約證交所營業員工作時，電視螢幕正在播放美國聯準會鮑爾講話。（路透）

知名的賓州大學華頓商學院金融教授席格爾（Jeremy Siegel）長久以來一直是股市大多頭，他預料美股將回檔，這與新冠確增案例激增無關，轉捩點在於：為了控制通膨增溫，聯準會（Fed）政策大轉向。

席格爾接受財經網站CNBC訪問時指出，股市可能因為聯準會突然變強硬而落入修正：「如果再有一份糟糕的通膨報告，我不確定股市是否準備好面對聯準會主席鮑爾可能採取的政策逆轉。」

席格爾先前批評聯準會抗通膨行動落後形勢，他說：「整體上，因為沒採取任何積極行動，錢仍舊不停地流入市場，聯準會還在進行量化寬鬆。」

關鍵在於聯準會12月14-15日的政策會議。如果跡象顯示會採取較積極作為抗通膨，席格爾警告美股可能修正。

雖然擔心修正，席格爾仍持續買股。他說：「我幾乎全部投入股市，你知道的，沒有其他選擇。就我來看，債券愈來愈糟。現金也在消失，通膨率現在超過6%，而我認為還會走高。」席格爾預料物價上漲將持續數年之久，累積通膨率恐達到20%-25%。

他表示，即使股市有顛簸，此時還是要抱住實質資產，長期下來才能保值。但這仍取決於個別公司。如果升息抗通膨，他認為那斯達克科技股將遭遇逆風，高價的股票會因為貼現機制而受影響。他也預測，華爾街很快能克服衝擊，2022年就會想再買進配息股和金融股。

聯準會 美股 華爾街

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