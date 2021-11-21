全球供應鏈困境有緩解跡象 但缺工問題恐持續到明年

牛津經濟研究院的訪調顯示，供應鏈中斷已經或將在今年最後一季觸頂。（美聯社）

全球供應鏈 的困境開始出現改善，但航運、製造和零售業高階主管表示，預計明年才能恢復較正常的營運，而且如果新冠疫情 爆發擾亂了關鍵產銷中心，貨物運送將持續遭遇延遲。

華爾街日報報導，在美國 ，主要零售商已經進口大部分假期購物季需要的商品，海運費率從創紀錄的水準回落。在亞洲，最近幾周與新冠疫情相關的停工、能源短缺和港口限制有所緩解。

儘管如此，企業高管和經濟學家說，西方消費者對商品的強勁需求、美國塞港未解、卡車司機短缺和全球運費上漲，持續影響復甦。另有極端天氣和新冠疫復熾的風險可能產生威脅。

供應鏈瓶頸獲得緩解，能讓生產滿足需求並降低物流成本，假以時日，有助緩解通膨壓力。

在美國最大的亞洲進口門戶洛杉磯和長灘港，等待卸貨的船舶數量已有改善，但仍徘徊在創紀錄水準附近。根據南加州海洋交易所數據，11月19日有71艘貨櫃船停泊海上，低於3天前的峰值86艘，未來3天預計有17艘貨櫃船抵達。疫情之前，任何船隻離岸下錨都不尋常。

大多數的美國大型零售商包括沃爾瑪（Walmart）、家得寶（Home Depot）和目標百貨（Target）上周都說，已為假期購物季準備了充足的庫存，主要是今年比往常更早進口，跨太平洋運費因此降溫。

在截至11月12日的一周內，跨太平洋的貨櫃運輸成本下降超過四分之一，是兩年來的最大降幅。波羅的海貨運指數顯示，本周運費上漲約5%，到每40英尺貨櫃大約14,700 美元，仍然是去年同期的3倍多。

牛津經濟研究院亞洲經濟部門主管Louis Kuijs表示：「就全球而言，供應鏈問題最糟糕的時期已經過去。」該機構訪調45個經濟體的「各國專家」發現，幾乎所有人都認為供應鏈中斷已經或將在今年最後一季觸頂。

美國塞港 將在2022年初解決

航運和零售業高管預計美國塞港情況將在2022年初解決，屆時假日購物季結束，而2月的農曆新年會有許多工廠停工一周，減少產出。

不過，幾乎沒有高階主管認為問題結束了，跨國公司還在繼續引述全球各地港口和道路的問題。一些零售商公布，貨物運輸的成本增加，導致利潤率下滑。

德國船東Jan Held旗下船隻主要運輸包括巨型風車在內的工業用品，而非貨櫃，有時必須在亞洲港口外等待一個月，他說，塞港正在好轉，尤其是亞洲，但「疫情必須結束」，全球運輸系統才能正常化，那還需要一段時間。

英國飲料業者Mindful Drinking的共同創辦人Christine Humphreys抱怨，從德國運貨到英國的原本只需要兩周，現在要6周。她說，在一年最繁忙的耶誕假期，她的公司只有一半的庫存。

疫情減緩，使馬來西亞、越南和其他國家放寬生產限制，他們的工廠產量在過去一個月反彈，緩解全球半導體和紡織品產量的瓶頸；但駐香港的Natixis資深經濟學家Trinh Nguyen警告，缺工在內的其他短缺問題「不會完全消失」。

例如越南南部工廠的生產比幾個月前順利，但勞動力短缺和運輸成本高昂等挑戰依然存在。根據越南木材及林產協會杜春立，200到500名工人的中型家具廠，產能利用率約為80%，3,000名工人的大型家具廠缺工較嚴重，產能利用率約為65%。