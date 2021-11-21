油價飆漲 但為何在好市多加油這麼便宜？

近來汽油價格飆漲促使更多美國消費者前往售價比一般加油站便宜的好市多加油 。美聯社

在油價 格飆漲之際，美國民眾都想省一點油錢，這種情況有利於好市多 （Costco）、BJ的量販俱樂部（BJ's Wholesale Club）和沃爾瑪旗下的山姆俱樂部（Sam's Club）。

根據AAA的數據，全美汽油平均價格在上周五（19日）躍升至每加侖3.41美元，比去年同期的均價高出61%。零售分析師和燃料專家說，油價飆升已促使更多購物者到這些零售商連鎖店加滿油箱。這些連鎖量販店的每加侖汽油價格比傳統加油站 便宜多達30美分，而且這些零售連鎖店會提供會員優惠券，供會員在加油時進入店內使用。汽油銷售是這些量販店業務的重要一環，而且可以吸引顧客進入店內消費。

IHS Markit油價資訊服務部門的全球能源分析主管克洛札說，舉例來說，好市多每加侖汽油價格通常比市場平均水準低20美分，而BJ的量販俱樂部則表示，比平均價格低10美分。克洛札並表示，當汽油價格飆升時，這些公司是贏家。

CNN財經新聞報導，好市多、山姆俱樂部和BJ的量販俱樂部想要顧客在其停車場加滿油，然後進店內購買大罐番茄醬、零食盒和衣服（甚至可能買一台平面電視或一張新沙發）。加油站為這些販量店提供了許多零售競爭對手無法比擬的優勢。

報導並指出，汽油占好市多年度總銷售10%左右（即每年約200億美元），以及占BJ總銷售額的9%。山姆俱樂部母公司沃爾瑪則未揭露汽油銷售在總營收的占比。

克洛札表示，汽油是一項眾所周知的低利潤業務，但零售商可透過銷售大量汽油賺錢—即使收費遠低於獨立加油站。他並表示，好市多一處據點每月的汽油銷量通常可達100萬加侖，而一般加油站平均每月約銷售8萬加侖。

相形之下，埃克森美孚、雪佛龍、英國石油和殼牌等公司的加油站，儘管都是掛上這些大公司的招牌，但絕大多數是獨立經營，因此無法像這些連鎖量販店以量取勝。雖然這些量販店能從汽油銷售獲利，但所賺不多。例如，好市多說，汽油的利潤率低於其其他業務。

好市多財務長理查德加蘭蒂說：「當有通膨壓力以及物價正在上漲時，人們希望節省油錢。」他說，每100人到好市多加油，就有一半以上的人會進入店內購物。BJ的販量俱樂部說，最新一季（至10月底止）的汽油銷售較一年前躍增20%。