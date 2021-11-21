油價飆漲 但為何在好市多加油這麼便宜？
在油價格飆漲之際，美國民眾都想省一點油錢，這種情況有利於好市多（Costco）、BJ的量販俱樂部（BJ's Wholesale Club）和沃爾瑪旗下的山姆俱樂部（Sam's Club）。
根據AAA的數據，全美汽油平均價格在上周五（19日）躍升至每加侖3.41美元，比去年同期的均價高出61%。零售分析師和燃料專家說，油價飆升已促使更多購物者到這些零售商連鎖店加滿油箱。這些連鎖量販店的每加侖汽油價格比傳統加油站便宜多達30美分，而且這些零售連鎖店會提供會員優惠券，供會員在加油時進入店內使用。汽油銷售是這些量販店業務的重要一環，而且可以吸引顧客進入店內消費。
IHS Markit油價資訊服務部門的全球能源分析主管克洛札說，舉例來說，好市多每加侖汽油價格通常比市場平均水準低20美分，而BJ的量販俱樂部則表示，比平均價格低10美分。克洛札並表示，當汽油價格飆升時，這些公司是贏家。
CNN財經新聞報導，好市多、山姆俱樂部和BJ的量販俱樂部想要顧客在其停車場加滿油，然後進店內購買大罐番茄醬、零食盒和衣服（甚至可能買一台平面電視或一張新沙發）。加油站為這些販量店提供了許多零售競爭對手無法比擬的優勢。
報導並指出，汽油占好市多年度總銷售10%左右（即每年約200億美元），以及占BJ總銷售額的9%。山姆俱樂部母公司沃爾瑪則未揭露汽油銷售在總營收的占比。
克洛札表示，汽油是一項眾所周知的低利潤業務，但零售商可透過銷售大量汽油賺錢—即使收費遠低於獨立加油站。他並表示，好市多一處據點每月的汽油銷量通常可達100萬加侖，而一般加油站平均每月約銷售8萬加侖。
相形之下，埃克森美孚、雪佛龍、英國石油和殼牌等公司的加油站，儘管都是掛上這些大公司的招牌，但絕大多數是獨立經營，因此無法像這些連鎖量販店以量取勝。雖然這些量販店能從汽油銷售獲利，但所賺不多。例如，好市多說，汽油的利潤率低於其其他業務。
好市多財務長理查德加蘭蒂說：「當有通膨壓力以及物價正在上漲時，人們希望節省油錢。」他說，每100人到好市多加油，就有一半以上的人會進入店內購物。BJ的販量俱樂部說，最新一季（至10月底止）的汽油銷售較一年前躍增20%。
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