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抑制油價 日媒：美日近期將宣布釋出石油儲備

中央社／東京21日電
日本讀賣新聞報導，預計日美兩國最快本周內統一步調，對外宣布釋出石油儲備。圖為德州一處油田。（路透）
日本讀賣新聞報導，預計日美兩國最快本周內統一步調，對外宣布釋出石油儲備。圖為德州一處油田。（路透）

日本政府已確定釋出國家石油儲備來因應原油價格高漲的政策方針，日本政府相關人士說，預計日美兩國最快本周內統一步調，對外宣布釋出石油儲備。

日本讀賣新聞報導，日本政府預想透過出售多餘石油儲備量來暫時增加市場供給，希望能收抑制包括汽油等石油製品價格上漲之效。

雖然能釋出的儲備量及期間有限，但由於油價高漲已對民眾生活帶來廣泛影響，站在日本政府立場認為有必要因應。

日本首相岸田文雄昨天對此表示，將以日美及跟相關國家間的協調作為前提，持續檢討在法律層面能有什麼作為。

日本政府相關人士說，預計日美兩國最快本周內統一步調，對外宣布釋出石油儲備。

美國總統拜登政府在檯面下跟日本與韓國等國協調，為釋出石油儲備探詢各國意願。

日本石油儲備分為兩種，一種是由國家進行儲油的國家儲備，另一種則是石油公司依法進行儲油的民間儲備。

日本截至今年9月底止，國家儲備達國內一天消費量的145天份、民間儲備為90天份。

日本石油儲備法規定，國家儲備必須達90天的進口量以上、民間儲備要達70天的消費量以上，現狀是兩種儲備量都高於所設定目標值，因此，一項浮上檯面的可能方案，就是出售多餘儲備量的一部分，讓這些石油流入市面。

雖然石油儲備法所規定的釋出條件，並未包括市場價格高漲，但日本政府認為超過儲備目標值的「多餘儲油」不受法律限制，可以用來因應目前所需。

日本曾在1991年波斯灣戰爭及2011年利比亞情勢惡化時，釋出石油民間儲備，這次如果釋出國家儲備將成首例。

日本 石油 油價

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