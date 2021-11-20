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自駕車新創 大搶華爾街人才

編譯湯淑君／綜合外電
自駕車新創公司網羅人才的範圍已從矽谷擴及華爾街，因為金融業的量化研究員和工程師同樣精通創建模型。（路透）
自駕車新創公司網羅人才的範圍已從矽谷擴及華爾街，因為金融業的量化研究員和工程師同樣精通創建模型。（路透）

業界主管和獵人頭公司表示，美國自駕車新創公司為網羅人才，撒網範圍已跨越矽谷圈，擴及華爾街。諸如城堡（Citadel）、德劭（D.E. Shaw & Co.）這些大型金融公司，已成他們挖角的人才庫。

自駕公司需要精通創建模型的人才，好讓車輛能自行做出駕駛決定。業者發現，這項任務交給金融業出身的量化研究員和工程師來做，非常適合，因為倚賴的人工智慧（AI）技能組合，與解決預測股票、債券、原油價格漲跌等複雜問題所練就的數據分析功夫，基本上都一樣。

美國各行各業對AI專家求才若渴，搶人大戰愈來愈激烈，也促使自駕車新秀把求才的網撒得更廣，不再局限於矽谷。

26歲模型工程師施密特在城堡證券系統外匯交易部門待了三年，後來跳槽某大科技公司，今年3月轉進加州自駕科技新創公司Ghost Locomotion。施密特說：「投入自駕車領域，更有機會發揮正面影響力。在金融界，工作表現傑出，意味可幫客戶賺進更多錢；在自駕車這一行，工作表現傑出，意味你可能救更多人命。」

據職場情報公司Revelio Labs分析，自駕車公司員工中，從金融界轉換跑道過來的占比仍低，但正快速成長，去年3月到今年1月就增加約30%。

Ghost Locomotion人才招募主管索倫森表示，聘用的模型工程師中，約50%原先任職於避險基金或相關行業，例如自營交易公司。員工的前任雇主包括簡街（Jane Street）、德劭、城堡等。

索倫森說：「應徵者若有量化分析背景，特別是出身自投資公司，在建構實際可行的模型方面具有很強的實務經驗，可望在Ghost和其他自駕車公司勝任愉快。」

避險基金給的薪酬通常比新創公司優渥，但一些量化分析人才寧可少賺一些錢，換取接受智識挑戰的機會。

協助Ghost和英國自駕新創Wayve招聘數據科學家的Durlston Partners主管法蘭科說：「我寧願賺40萬美元而享有成就感，也不要賺50萬美元但老是做乏味差事。」

自駕車 美國 矽谷

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