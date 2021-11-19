賓大教授籲Fed加快減碼 官員考慮提前升息

美國聯邦準備理事會。(美聯社)

去年早於許多人預測到通膨的賓州大學華頓商學院金融學教授席格爾（Jeremy Siegel） 周四呼籲，聯準會 （Fed）加快緊縮貨幣政策的時間表，因為物價上漲沒有放緩的跡象。路透同日報導，包括芝加哥聯邦準備銀行總裁伊凡思（Charles Evans）和亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）在內的聯準會決策官員，正在考慮提前升息 的可能性。

席格爾去年6月說，刺激措施推動的消費熱潮將為2021年經濟成長提供動力，會是「20多年來，我們首次看到通膨」，當時這種說法還屬於少數派，但他到目前為止判斷正確。他周四進一步預測，美國未來兩、三年的累積通膨率將達20-25%，然後才慢慢消退：「（通膨）還沒結束。除非聯準會能控制貨幣供應成長，否則情況可能惡化。」

席格爾將物價上漲大致歸因於疫情後刺激政策帶動需求激增，聯準會唯一能作的是升息。他說：「我不認為市場為我認為聯準會應有的緊縮速度做好準備，疫情期印了那麼多的鈔票，緩衝經濟受到的衝擊，一直沒有收回。」

同日，被列為聯準會最可靠政策鴿派之一的伊凡思表示，與6個月前相比，他對明年升息「持更開放的態度」。

他說，儘管他不認為通膨會居高不下，但若真的那樣，2022年升息可能合適：「我不會形容現在是火燒眉毛，但我必須承認，通膨比我希望的持續了較長的時間，而且不如我希望的那樣明確，保持耐心有其難度，升息可能比我認為的稍早一些，或者我完全錯了，我們必須採取行動。」

波斯提克另行受訪表示，基於就業 前景，聯準會可能在明年中開始升息：「我們的預測表明，到明年夏天，就業數字將達到疫前水準，我認為那時合適嘗試利率政策正常化。」

截至9月，半數聯準會官員認為明年須開始升息，波斯提克曾說自己是其中之一，但周四是波斯提克首見公開支持2022年中升息。另一半官員認為首次升息更可能是2023年。

上月政策會議之後，部分決策者呼籲轉鷹，加快縮減購債的速度，以便做好準備在需要時提前升息。伊凡斯反駁該觀點說：「我們的預期是在購債結束之前不會升息；不調整縮減購債的步伐，除非看到數據有重大變化再隨機應變。」