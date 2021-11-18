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輝達推升科技 史指震盪翻升

財經新聞組／綜合報導
在全球市值最大晶片製造商輝達(Nvidia)和多家零售商公布強勁的獲利業績後，史坦普500指數震盪走升。(美聯社)
在全球市值最大晶片製造商輝達(Nvidia)和多家零售商公布強勁的獲利業績後，史坦普500指數震盪走升。(美聯社)

在全球市值最大晶片製造商輝達(Nvidia)和多家零售商公布強勁的獲利業績後，史坦普500指數震盪走升。

史指上漲15.87點或0.34%至4704.54點，盤中一度下跌0.3%。那斯達克綜合指數上漲72.14點或0.45%至1萬5993.71點。道瓊工業綜合指數下跌60.1點或0.17%至3萬5870.95點，被思科下跌拖累。

Infrastructure Capital Management CEO哈特菲爾德(Jay Hatfield)表示，隨著財報季結束，股市處於正常的季節性平靜狀態。他補充說，新的新冠病例擔憂也對短線交易帶來壓力，尤其是旅遊股和其他重新開放的類股。

即使市場走勢參差不齊，企業獲利仍繼續表現強勁。輝達上漲8.25%，市值達7910億元。該公司上季營收和獲利均表現出色，並發布1月底截止的當季營收財測。這家晶片製造商的數據中心銷售額較去年同期增加55%，其最大的遊戲業務成長了42%。

它的財報提振了其他晶片股。Advanced Micro Devices漲幅達2.43%，高通(Qualcomm)和美光(Micron Technology)也分別上漲1.51%和2.07%。另外，格芯(GlobalFoundries)與福特建立合作夥伴關係以對其增加晶片供應，股價一度大漲，收升2.5%。

隨著美國國債殖利率下跌約2個基點，投資客全面轉向科技股。LPL Financial科技策略師布朗(Scott Brown)指出，史指資訊科技類股在過去6個月上漲27%，比史指大盤指數高出10%以上。

他說，「2021年的股市主題就是輪轉、輪轉、輪轉。」「但科技股是最近唯一創下52周相對高點的產業，這為2022年的前景奠定了良好的前景。」

在其他科技新聞方面，《彭博》報導蘋果公司將其電動車業務重新聚焦於自駕能力，蘋果上漲2.85%至歷史新高。亞馬遜與星巴克合作的第一家無收銀員咖啡店在紐約開業，股價上漲4.14%。零售業的持續走升也推了一把，尤其是在數位領域。

大型零售商的財報繼續提振股價。梅西百貨和科爾百貨(Kohl’s)的財報獲利和營收高於預期，一如本周其他同業。

梅西百貨飆升21.17%，該公司同店銷售額增加35.6%，數位銷售額增加19%。它還宣布明年將推出數位市場，表示本季440萬新客戶中有41%來自數位通路。

同樣，Kohl’s的同店銷售和數位化方面也有所成長，股價上漲10.62%。中國最大網購零售商京東因強勁的營收和獲利而上漲5.95%。

Bath & Body Works上漲5.27%，漲幅在史指中僅次於輝達。Gap上漲4.38%，維多利亞的秘密上漲14.65%。

此外，CVS宣布將在未來3年內關閉900家門市，為購物者推出更加數位化的服務，並將實體店面改裝成流感疫苗和診斷測試等醫療保健服務場所，股價上漲2.79%。

在與自10月14日以來一直罷工的員工達成和解決議後，迪爾(Deere)也上漲1.02%。

本周交易一直震盪，主要股指在平盤搖擺不定，18日也不例外。但史指和那指可望本周收升，並且距離歷史高點不到1%。道指較紀錄高點有近2%的距離。

Vital Knowledge分析師克里薩富利(Adam Crisafulli)表示：「個股表現連續第二個交易日走勢遠弱於大盤指數，代表少數大型股掩蓋了其他的拋售。」「似乎之前的擔憂仍然存在：新冠病毒、債務上限、聯準會(Fed)人事的不確定性、Fed過早緊縮或緊縮不夠快。但真實的新聞反而相對多頭，即使是像思科這樣的『不良」財報，仍然對基礎經濟產生看多影響。」

由於營收財測疲軟和未達預期，思科系統下跌5.51%。在宣布二次發行普通股後，卡夫亨氏也下跌3.25%。

美國勞工部報告，截至11月13日當周首次申請失業保險金人數小幅下降至26.8萬人，為2020年3月來最低水平，也是連續第7周下降。接受《道瓊》調查的經濟學者預計將降至2萬人，而前周調整後的申領失業救濟金人數為26.9萬人。

營收 指數 股價

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