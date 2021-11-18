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阿里巴巴及京東 第3季財報獲利雙雙表現不佳

記者戴瑞芬、陳政錄／綜合報導
京東及阿里巴巴第三季獲利不佳。圖為有「京東第一大集」稱謂的河北省玉田縣鴉鴻橋鎮電商物流倉庫內的貨品。（新華社）
京東及阿里巴巴第三季獲利不佳。圖為有「京東第一大集」稱謂的河北省玉田縣鴉鴻橋鎮電商物流倉庫內的貨品。（新華社）

中國電商兩巨頭阿里巴巴及京東昨天相繼公布第三季財報，兩大網路巨頭雙雙獲利不佳。

阿里財報顯示，第三季淨利潤人民幣285.2億元（約44.7億美元），年減39%；京東則是由盈轉虧，單季虧損28億元（人民幣，下同，約4.3億美元）。

阿里指出，獲利衰退主因是對於特定領域投資大增以及支持商家的補貼，例如阿里投資淘特、本地生活服務及東南亞商Lazada等大增人民幣125億元。京東則表示，虧損主因是對於京東物流及新業務的投入加大，例如基礎設施、技術研發及品牌商家扶持等。

值得注意的是，阿里還宣布調降財測，全年營收目標從原本年增30%，大降為年增20%至23%。阿里表示，主要是基於對當前宏觀經濟狀況及競爭環境等的不確定性，因此下調2022財政年度的總營收指引。

阿里第三季財報營收人民幣2,006.9億元，年增29%，阿里董事會主席張勇表示，阿里在今年第3季重點對內需、全球化及雲計算三大戰略堅定投入，為集團實現長遠可持續發展打下堅實基礎。

張勇說，阿里全球年度活躍消費者達到約12.4億，單季淨增長6,200萬，其中9.53億來自中國，2.85億來自海外，正穩步走向服務全世界20億消費者的長期目標。

京東第3季財報營收人民幣2,187億元，年增25.5%，虧損人民幣28億元，相較去年同期淨利潤人民幣76億元，明顯由盈轉虧。

京東集團首席財務官許冉說，強勁業績源自消費者心智持續加強，更多新老用戶在京東購買日常生活用品。

京東財報顯示，截至9月30日，京東過去12個月的活躍購買用戶數，較2020年同期的4.416億，增長25%至5.522億。

阿里與京東過去一年均受到中國監管部門的嚴格監督，間接導致營運成本上升。昨天北京成立「國家反壟斷局」，與國家市場監管總局三里河辦公區同樓，象徵中國反壟斷執法體系的位階進一步提升，未來對電商平台的監管也會更加嚴格。

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