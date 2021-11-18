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還在擔心通膨過熱？經濟降溫快變近憂了

國會委員會發布539頁抗中戰略報告 主要內容一次看

還在擔心通膨過熱？經濟降溫快變近憂了

編譯湯淑君／綜合外電
面對通膨率居高不下，聯準會主席鮑爾承受的壓力日增。但分析師認為，未來數季經濟成長有減速之虞，央行決策者在評估何時升息時，務必三思。(路透)
面對通膨率居高不下，聯準會主席鮑爾承受的壓力日增。但分析師認為，未來數季經濟成長有減速之虞，央行決策者在評估何時升息時，務必三思。(路透)

通膨火熱最近成為盤據投資人心頭的憂慮，但不久後，他們可能要轉為擔心經濟急遽降溫了，因為供應鏈打結未解、借貸成本逐漸升高、新冠肺炎確診病例又回升，都可能拖慢成長腳步。

華爾街日報報導，實際和預估的通膨水準居高不下，已導致公債殖利率走高，也可能意味主要國家的央行可能為壓抑通膨而開始提高利率，升息時間點也許比預期提前。

若是主要央行加快升息腳步，可能打擊此刻仍脆弱的經濟復甦。若事後證明通膨壓力果真是「暫時」的，提早升息將證明是一大政策失誤。

全球經濟位於轉折點

寶盛集團（Julius Baer）投資長邦森說：「再過幾季，情況就會變成，成長令人憂心。」

邦森指出，美國經濟復甦主要仰賴消費者支出驅動，但利率和通膨率雙雙走高，很可能輕易讓消費支出縮手。美國三分之二的國內生產毛額（GDP）靠消費者支出支撐。

Amundi全球研究主管狄芬德說，全球經濟正位於轉折點，在通膨上揚的同時，成長動能卻日益減緩。她說：「通膨走高，但真正令人憂慮的是成長。」

狄芬德指出，全球經濟正面臨諸多風險，包括中國經濟硬著陸、最近新冠肺炎疫情復熾、氣候變遷風險和政策錯誤等，這種種因素都可能妨礙未來數月的經濟成長。

央行該如何因應

有鑒於此，央行在拿捏收緊貨幣政策抗通膨的時機時，務必三思而後行，因為消費者和企業對多年來大量的貨幣刺激不僅習以為常，還可能對超低借貸成本變得十分依賴。

她說：「非傳統貨幣政策行之多年後，金融情勢超級寬鬆，如何平順退場，絕非易事。」倘若退場過程失控，央行可能賠上公信力。

財政支持仍有必要

瑞士聯合私人銀行（UBP）財富管理部門投資長韋拉明說，未來財政和貨幣政策決管官員面臨的挑戰，將是在短期承受抗通膨政治壓力與促成長期生產力提升之間，取得平衡。

韋拉明認為，政府無疑仍有必要提供財政支持，以減輕能源價格上漲和其他供應受限問題對需求造成的打擊；若決策官員為對抗這種「供給面震撼」而大幅升息，將鑄成大錯。他建議公共支出應聚焦於能夠提升生產力的投資。

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