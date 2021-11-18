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英國Visa卡「手續費過高」亞馬遜明年起拒收

中央社／紐約17日綜合外電
亞馬遜拒收英國發行的Visa信用卡。（路透）
亞馬遜拒收英國發行的Visa信用卡。（路透）

電商龍頭亞馬遜（Amazon）今天表示，由於交易費用高昂，亞馬遜明年起將停止接受Visa公司（Visa Inc.）在英國發行的信用卡。亞馬遜和Visa之間的緊張關係進一步加劇。

此外，亞馬遜證實正在與萬事達卡公司（Mastercard Inc）、美國運通公司（American Express Co.）和Visa公司等多家支付業者進行談判，作為其審查其美國聯名信用卡「標準流程」的一環。

美國媒體今天稍早報導，亞馬遜正在考慮將聯名信用卡的發卡行從Visa卡轉到萬事達卡。亞馬遜並未對此做出回應。

最近幾個月來，亞馬遜以交易費用高昂為由，向在新加坡和澳洲使用Visa信用卡的客戶收取額外費用。

這家電商巨擘說，亞馬遜將自2022年1月19日起，停止接受Visa於英國發行的信用卡，但消費者仍可繼續使用Visa的簽帳金融卡。

亞馬遜在聲明中表示，這類交易費用理應「隨著科技發展而下滑，然而這費用依然居高不下，甚至可能調漲」。

自上個月起，Visa公司處理英國和歐盟客戶以線上或手機信用卡付款，必須收取交易金額的1.5%為手續費，處理簽帳金融卡支付則須收取交易金額的1.15%，分別調漲0.3%和0.2%。

英國零售商協會（British Retail Consortium）表示，英國脫歐後，英國其他零售商面臨更高的跨境支付費用。

Visa在聲明中說，對「亞馬遜威脅要限制消費者選擇感到失望」。

Visa強調：「當消費者選擇受限，沒有人會是贏家。我們與亞馬遜有著長期合作關係，我們會繼續努力尋求解決方案，讓持卡人能在2022年1月後繼續在亞馬遜英國使用Visa信用卡，不受亞馬遜施加的限制。」

亞馬遜 Visa 信用卡

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