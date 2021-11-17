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亞馬遜改變策略 強化「客製雲端服務」

編譯黃淑玲／綜合外電
亞馬遜雲端服務（Amazon Web Services）新人新政，將強化客製產品。 (路透)
亞馬遜雲端服務（Amazon Web Services）新人新政，將強化客製產品。 (路透)

亞馬遜（Amazon）雲端事業執行長賽利普斯基（Adam Selipsky）在彭博電視訪談中表示，亞馬遜計劃推出更多針對專業領域需求的特製雲端服務，例如醫療保健、汽車、電信產業等。這代表亞馬遜的雲端事業Amazon Web Services （AWS）服務由原先讓大多數人使用、提供廣泛解決方案的政策，轉向聚焦產業個別需求。

賽利普斯基說：「我們周遭的世界變化很大，我們必須不一樣，不管昨天我們做了些什麼。」

彭博新聞說，賽利普斯基提到的「量身訂作」，其實是跟上對手微軟（Microsoft）和Google已經在做的事。以微軟為例，就為醫療保健、零售業和太空產業提供特製的雲端服務。現已升任母公司亞馬遜執行長的賈西（Andy Jassy），在負責雲端事業時，一向避免做特製或一次性的產品，客戶要求時也抗拒，雖然一些政府客戶提出獨特需求時，最終仍會妥協，但原則是不做客製化服務。今年3月接下賈西棒子的賽利普斯基顯然立場不一樣了。

亞馬遜AWS目前仍是雲端業界領導者。賽利普斯基表示，客戶需要多種新產品和新重點，包括業別特殊需求，「我們現在開始做這些業務。金融服務、電信業、醫療保健和汽車業，我們都很熱切進行，還要擴及更多業別」。

雲端 亞馬遜 汽車

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