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油價急挫近3% 估美釋出戰略儲油 金價朝1900元進攻

編譯葉亭均／綜合外電
（路透）
（路透）

國際油價周三（17日）急挫近3%，跌至近六周最低，投資人正考慮美國釋出戰略儲油的可能性；金價上漲，投資人關注聯準會（Fed）官員討論是否應對通膨飆升作出政策回應；倫敦市場基本金屬普遍下跌。

紐約油價跌破80美元 跌至10月初來最低

紐約原油12月期貨收盤下跌2.40美元，跌幅2.97%，報每桶78.36美元，為10月7日來最低；布蘭特原油1月期貨結算價下跌2.15美元，跌幅2.61%，報每桶80.28美元，為10月1日以來最低。兩大基準合約均跌破50日移動平均線。

交易員表示，市場最近的走勢顯示，基金正在押注未來幾個月供應開始超過需求的可能性提高，近期期貨價格大幅下跌，顯示基金正在結清多頭部位。

CHS Hedging能源分析師Tony Headrick表示：「這凸顯出一種趨向平衡的走勢，我們已經有好幾個月沒有看到這種趨勢了。」

國際能源署和石油輸出國家組織（OPEC）近幾周都表示，未來幾個月供應可能會大幅增加。OPEC+維持了每月增產每日40萬桶的協議，以避免供大於求。

包括美國在內的其他國家呼籲OPEC與盟國加快提高產量。美國考慮宣布從其戰略石油準備中緊急釋出原油。美國戰略石油準備中有6億多桶石油。

黃金價格17日反彈回升，因通膨疑慮推動投資人買進黃金避險，未受美元匯率走強影響。

黃金現貨17日收盤上漲0.9%，至每英兩1,867.48美元，此前在連漲七日後連續兩日走低。美國黃金期貨上漲0.9%，至每英兩1,868.80美元。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示：「黃金和白銀的根本支撐因素仍是我們在市場中繼續看到的通膨壓力。」

美元指數觸及2020年7月以來最高，主要受美國零售數據優於預期帶動。

David Meger表示，如果Fed決策官員在短期內暗示可能加快縮減資產購買以對抗通膨，或市場認為升息將比預期更快，金價可能受到「輕微壓力」。

現貨銀上漲1.1%，至每英兩25.07美元，白金上漲0.1%，至每英兩1,062.17美元，鈀金上漲1.2%，至每英兩2,185.44美元。

在倫敦金屬交易所交易的基本金屬普遍下跌，銅、鋁跌1.6%、鋅跌1%、鎳跌0.2%。

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