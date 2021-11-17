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百度上季淨利8億美元 年減27%

記者林宸誼╱即時報導
百度上季淨利潤人民幣50.9億元，年減27%。路透
百度上季淨利潤人民幣50.9億元，年減27%。路透

中國搜索引擎龍頭百度，17日發布今年第3季財務報告，受到百度智慧雲營收增長影響，營收人民幣319億元，年增13%；淨利潤人民幣50.9億元（約8億美元），年減27%。

騰訊科技報導，第3季百度App月活躍用戶達6.07億，年增12%；日登錄用戶比例達到79%。

百度董事長李彥宏表示，百度多年深耕AI領域，始終致力於在使用者服務、企業服務及公共服務上開拓創新，百度智慧雲可協助企業在客戶服務上提質增效，同時百度Apollo在智慧交通及智慧駕駛領域的積極投入，不僅可以提升交通效率，緩解交通擁堵，減少交通事故，也將助推電動汽車產業發展。

百度首席財務官羅戎指出，第3季百度智慧雲營收年增73%，驅動百度核心營收再次取得良好業績。智慧雲服務、智慧交通、智慧設備、智慧電動車以及自動駕駛出行服務等AI業務的多元化布局，將為百度實現長期增長奠定堅實基礎。

IDC日前發布的「中國公有雲服務市場（2021上半年）跟蹤」報告顯示，百度智慧雲穩居中國科技公司四朵雲之一，增速高於市場平均增速，持續增長潛力最大。

百度核心業務的收入為人民幣247億元，年增15%；線上行銷收入人民幣195億元，年增6%；非線上行銷收入5人民幣2億元，年增76%，這主要得益於雲和其他人工智慧業務的推動。

愛奇藝的收入為人民幣76億元，年增6%。

銷售、一般和行政費用為人民幣73億元，年增56%，主要是由於管道支出、促銷行銷、人事相關費用以及涉及前廣告公司的法律訴訟的或有損失增加。

研發費用為人民幣62億元，年增35%。

百度 營收 中國

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