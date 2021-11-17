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「重建美好未來法案」 民主黨定調為抗通膨解方

新書爆：國會暴動後 龐培歐與米努勤曾想逼宮川普

高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到

編譯湯淑君／綜合外電
美國洛杉磯港堆滿貨櫃。消費者對物品需求暴增，讓全球供應鏈不堪負荷，也暴露出重大破綻。美聯社
美國洛杉磯港堆滿貨櫃。消費者對物品需求暴增，讓全球供應鏈不堪負荷，也暴露出重大破綻。美聯社

美國通膨居高不下引起廣泛討論，有經濟學者指出，目前檯面上多種論述多半有盲點，其實問題癥結在全球供應鏈平時超有效率，但疫後復甦使這個龐大的物流生態系露出嚴重破綻 。

究竟什麼導致今日供應鏈問題？哈佛教授桑默斯這派學者認為，是肇因於「需求過剩」導致「短缺」，禍首是1.9兆美元「美國紓困計畫」引爆需求。另一派如RealClearMarkets經濟學家譚姆尼指出，問題在「中央計劃」，若不是拜登政府對港口管理者下指令，自由市場早就自行排除問題。 哥倫比亞大學商學院教授費德古恩則辯稱，「效率不彰」才是問題癥結所在 ，補救之道是更努力「以更少做更多」。

財經網站MarketWatch報導， 德州大學奧斯汀分校公共事務學院教授高伯瑞則認為，以上三種解讀都禁不起考驗。

一，貨根本不「缺」，此刻在美國港口外等候進港的貨船滿載3,000萬噸的貨。目前「通膨」大半見於能源（一部分反映解封後反彈）和二手車（因晶片荒阻礙新車生產）。即使晶片「缺貨」，也不是需求過剩使然，而是晶片製造商在疫情期間押注需求將從車用晶片移開、轉向家用裝置晶片，實際上卻不是如此，造成現在一種晶片過多，另一種卻不足。

二，至於「中央計劃」之說，是暗示拜登政府對供應鏈問題「置之不理」會更好嗎？更別提拜登的「干預」不過是敦促港口全天候作業，讓貨儘速從船上卸下。

三，對「效率」的質疑較貼近現實，只是問題並非「效率不彰」，而是「太有效率」。

高伯瑞解釋，今日全球供應鏈的高效率正是其「致命缺陷」——從碼頭、鐵路卸貨站、卡車停車灣、倉儲區到起重機具等，一切基於高吞吐量和低成本考量，都安排得剛剛好，只預留小小的「安全邊際」，以免運能閒置造成浪費。按此原則打造的全球供應鏈平時運作順暢，但碰到解封後需求重振、生產恢復（甚至增產，因消費支出從服務轉向物品），就大感吃不消。而供應鏈環環相扣，某個環節卡住，就牽一髮動全身。

他比喻美國經濟如一頭巨獸，過去40年來對中、日、韓等地產品的胃口永不饜足，於是這世界布建由無數港口、貨輪、倉儲設施、鐵路和公路組成的全球供應鏈，以便持續餵食。疫情期間巨獸病了缺乏食慾，疫後暴食而被噎住，不是因為缺食物，而是自己食道太窄，一下子吞不下那麼多 。若此問題不解決，有窒息致死之虞。

供應鏈 晶片 美國

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