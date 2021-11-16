下任Fed主席提名人選 拜登：4天內宣布

聯準會主席鮑爾（右）與理事布蘭納德2019年6月參加芝加哥聯準銀行活動時合影。（路透）

拜登 總統16日告訴記者，「未來四天內」將宣布聯準會（Fed）主席提名 人選。彭博資訊根據知情人士表示，拜登現在考慮兩個選擇，一是繼續提名現任主席鮑爾 ，二是提名理事布蘭納德（Lael Brainard）取代鮑爾。

要求不具名的知情人士說，其他人選現在已經排除，拜登還在考慮鮑爾和布蘭納德這兩位人選，對他們兩人同等重視。他表示，雖然拜登對媒體說四天內會決定，但以目前的情況看來，也有可能要到下周才宣布。

參議院銀行委員會主席布朗（Sherrod Brown）說，他毫無疑問這兩位中的任何一位，都能獲得參議院同意。被提名為聯準會主席的人，確認程序的第一步，就是必須經過參議院銀行委員會認可。

布朗說：「我肯定我們會同意他們之中任何一位，」兩人都能有民主黨議員的廣泛支持，也可以爭取到一些共和黨議員同意。 「我相當確定。」

了解作業程序的人士指出，白宮現正探詢參議員意見，以確保鮑爾或布蘭納德能獲得確認提名所需的票數。

白宮發言人貝茲（Andrew Bates）與記者一同在空軍一號上時，則是拒絕討論聯準會主席提名的相關事宜。

彭博說，拜登宣布聯準會主席提名人選，最晚不會拖過下周25日感恩節，如此，參議院方能有足夠時間在鮑爾明年2月現任任期期滿前，確認下一任主席人選。