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通膨未壓抑零售業績 財報推升股指

通膨未壓抑零售業績 財報推升股指

財經新聞組／綜合報導
家得寶是道指漲幅最大個股，在業績超過預期且上季淨銷售額成長9.8%後上漲5.73%。Getty Images
家得寶是道指漲幅最大個股，在業績超過預期且上季淨銷售額成長9.8%後上漲5.73%。Getty Images

10月零售銷售報告強勁，家得寶(Home Depot)和沃爾瑪第3季業績優於預期，顯示即使面臨物價上漲，美國消費者仍在增加支出。美股收盤上揚。

道瓊工業平均指數上漲54.77點或0.15%至3萬6142.22點。史坦普500指數上漲18.1點或0.39%至4700.9點。那斯達克綜合指數上漲120.1點或0.76%至1萬5973.86點。

在上周觸及新高記錄後，最近幾天主要平均股指一直停滯不前。但是3大股指者都與各自的歷史記錄相差不到1%。

10月最新零售銷售數據顯示，消費者正在增加支出，銷售額成長1.7%。相較之下，前月增幅為0.8%。報告顯示出從汽車到體育用品的多個類別的廣泛優勢。網路銷售額較一年前增加10.2%。即使上月消費者物價同比飆升6.2%，創1990年代以來新高，但零售銷售仍出現上揚。

家得寶是道指漲幅最大個股，在業績超過預期且上季淨銷售額成長9.8%後上漲5.73%。這家家居裝修零售商還表示，第4財季銷售額已經高於上季，代表年底業績可能強勁。

另一個顯示出消費強勁的跡象是，沃爾瑪第3季獲利和營收遠高於預期，不包括燃料在內的美國同店銷售額成長9.2%。然而，數位銷售額僅成長8%，低於華爾街預期的20.5%。該股下跌2.55%，是道指跌幅最大個股。

E-Trade的羅文嘉特(Mike Loewengart)表示：「強勁的零售銷售數據和穩健的零售收益，很明顯顯示通貨膨脹並沒有阻礙消費者。」「即使儘管勞動市場和通膨出現一些小問題，但這可以作為投資人所需的信心投票，表明經濟仍在良好發展。隨著假日購物季臨近，問題仍然存在，零售商從第3季開始的優異表現能否在2021年結束時持續下去。」

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示，就某種程度而言，投資人預期零售收益強勁，「在11月初，非必需消費品重回史指的前4大類股。」「因此，投資人對家得寶和沃爾瑪的業績以及零售銷售數據本身寄予厚望。從某種意義上說，他們早已預見這個結果，預期零售銷售會持續走強、持續復甦。」

零售巨頭勞氏(Lowe's)上漲4.2%，而Target上漲1.12%。兩家公司都在收盤後公布上季業績。

高盛表示，獲利好轉至少可以持續到2022年。它16日發布了看漲前景，策略師柯斯汀(David Kostin)表示，預計獲利持續成長將推動史指在2022年底達到5100點，大約還有9%的上漲空間。

他說，「獲利成長是推動史指2021年走勢的主因，並將在2022年繼續推動上漲。」「史指每股獲利將在2022年成長8%至226元，並在2023年成長4%至236元。我們的每股獲利估計較2022年的共識高出2%。即使面臨投入成本壓力和供應鏈挑戰，公司的獲利率仍不斷擴大。」

在CEO馬斯克上周出售價值近70億元的股票後，特斯拉上漲4.08%，收復15日以來所有跌幅。即使如此，這家電動車製造商上周仍下跌15.4%，為2020年3月以來最差單周表現。

與此同時，電動車新創公司Lucid飆升23.71%，將其市值推升至880億元以上，超過福特汽車。該公司高管告訴投資人其首批汽車預訂量已經增加，2022年的生產計畫仍在進行中。

富國銀行投資研究所全球市場策略主管克里斯托佛(Paul Christopher)表示，通膨將在2022年放緩，但「在通膨降低之前，明年上半年會先升得更高。」

他在給客戶的報告中寫道：「揮之不去的通膨驅動因素可能會持續存在，但基本假設是，它們不會超過對暫時因素的預期改善。」

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