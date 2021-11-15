股神巴菲特的波克夏 賣默克、買Royalty Pharma

有「股神」之稱的億萬富翁巴菲特。（美聯社）

根據周一公布的申報資料，「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏 公司（Berkshire Hathaway）在第三季賣掉了對製藥公司默克（Merck）的持股，也減持另外兩家大藥廠艾伯維（AbbVie）和必治妥施貴寶（Bristol Myers Squibb）。

波克夏增持雪佛龍（Chevron），並且新增一筆4.75億美元的投資 在專門買賣藥品特許權的Royalty Pharma上。申報文件也顯示，對地板零售商Floor & Décor有近1億美元的新投資。

周一盤後交易，Floor & Décor股價應聲上漲7.6%到139.89美元，Royalty Pharma上漲5.4%到41.7美元。

波克夏在第2季末對默克的投資為920萬股，約7億美元，但在第3季出清，同時剔掉了對默克分拆出來的Organon的150萬股小額投資。

波克夏對艾伯維減碼30%，持股少610萬股到2,050萬股，並出售430萬股必治妥施貴寶到剩2,200萬股，也對威士卡（Visa）及萬事達卡（MasterCard）分別減持4.3%和6%。

在第2季減碼後，波克夏第3季反向加碼雪佛龍，增持560萬股到2,870萬股，價值約29億美元。

周一稍早，波克夏A股收黑，下跌0.5%到429,302美元。B股收在284.67美元。

由於這家公司第3季度申報資料顯示，總值逾3,000億美元的投資組合僅淨賣出20億美元的股票 ，觀察家並不預期會有很多的進出。

億萬富翁投資人巴菲特和他的兩位投資副手庫姆斯（Todd Combs）和威許勒（Ted Weschler）上季並不活躍。2021年至今，淨賣出的股票總計70億美元。

但他們顯然很中意自家公司波夏克的股票，今年前三季總共買回202億美元庫藏股，包括第3季的76億美元。