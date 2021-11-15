殖利率挫科技股 財報前股指持平

因美國國債殖利率逆轉攀升，投資人等待本周大型零售商的上季財報，美股大多持平。美聯社

因美國國債殖利率 逆轉攀升，投資 人等待本周大型零售商的上季財報，美股大多持平。

道瓊工業平均指數下跌12.86點或0.04%至3萬6087.45點。史坦普500指數微跌0.05點至4682.8點。因美國國債殖利率上升，以科技股為主的那斯達克指數下跌7.11點或0.04%至1萬5853.85點。

10年期國債殖利率升破1.6%，30年期國債殖利率觸及2%大關。當殖利率上升時，科技股通常會下跌。

安聯投資管理資深投資策略師里普利(Charlie Ripley)表示：「今天債券市場的價格走勢顯示出通膨的真實性有多高。」「即使聯準會(Fed)尚未完全表明政策將往何處發展，但市場仍在繼續調整以適應預期Fed政策可能發展的方向。」

美國國債殖利率的上漲反映在特斯拉身上，其股價下跌1.94%，從上周一路下跌至本周。上周CEO馬斯克賣出價值近70億元的特斯拉股票，股價全周下跌15.4%，為2020年3月以來最糟單周表現。

科技寵兒輝達也下跌1.2%，因為投資人在該公司本周公布上季業績前減碼部位。分析師表示，這家晶片製造商的相對強勢指標過度擴張，Wedbush Securities上周將該股評級從跑贏大盤調降至中性。

但投資人最關注的是本周幾家主要零售商即將發布的上季財報。目標百貨(Target)上漲1.66%，而勞氏(Lowe's)下跌1.42%。兩者都將於17日公布財報。16日公布財報的沃爾瑪和家得寶股價也承壓。

SoFi投資策略主管楊恩(Liz Young)指出，過去一個月非必需消費品股票的表現翻了一倍，當零售商本周發表財報時，希望其業績能與非必需消費品股票相當。

她說，「如果收益低於預期，該消費族群可能會出現小幅回調，但如果與第3季末時類似，則收益似乎應該穩健。」她並補充說「通膨將會成為拖累，但在第4季或第1季財報發布前，可能還不會造成打擊。」

12日有報導指出，維權投資客Mantle Ridge已持有折扣連鎖店Dollar Tree價值至少18億元的股份，並將推動其採取更多行動以增加股東價值，股價上漲14.28%。

消息傳出，沙烏地阿拉伯航空公司正在與空中巴士和波音公司就廣體飛機訂單進行談判，波音上漲5.49%。與此同時，阿聯酋航空在2021年杜拜航空展上宣布訂購2架波音777貨機。

在上月消費者物價指數(CPI)創下30年來最大年度漲幅後，股市上周下跌，結束5周的連升走勢。

即使如此，主要股指距離8日創下的歷史高點不遠。道指較歷史高點低1.3%，史指和那指分別距歷史記錄0.7%和1.2%。

勞工部上周發布報告，9月有創紀錄的440萬工人離職，這通常代表他們有更好的出路可選擇好。不過，消費者信心在11月跌至10年低點，因為現金充裕的消費者越來越擔心通膨。

10月CPI同比上漲6.2%，遠高於《道瓊》調查的經濟學者預估的5.9%。CPI環比上漲0.9%，也高於預期。