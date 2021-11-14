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估值人民幣700億 中國「辣條第一股」再衝IPO

記者陳政錄／即時報導
衛龍力拼成為大陸辣條第一股。（取自衛龍美味官方微博）
衛龍力拼成為大陸辣條第一股。（取自衛龍美味官方微博）

受旗下魔芋爽、小麵筋系列產品近年在零嘴市場爆紅，被吃出近人民幣700億估值的中國辣條品牌「衛龍」，近日再次向港交所提交上市申請，持續衝擊「辣條第一股」。市調機構數據顯示，衛龍在中國所有辣味休閒食品企業中排名第一，市佔率達5.7%，其中有95%的消費者年齡不到35歲。

招股書顯示，衛龍公司全稱為衛龍美味全球控股有限公司，2021上半年，實現營收人民幣23.03億元，年增22.06%，淨利人民幣3.58億元，年減2.53%。

在此之前，衛龍於今年5月8日，首次引進外部資本，完成所謂「Pre-IPO輪（首次公開發行前）」融資，投資方包括高瓴資本、紅杉資本、騰訊投資，以及與阿里巴巴創辦人馬雲有關的雲鋒基金。

完成該輪融資後，綜合中媒報導，衛龍估值一度達到人民幣600億到700億元，超過洽洽、三隻松鼠、良品鋪子等三家當前中國休閒食品企業的市值總和。隨後，衛龍於5月12日向港交所首次遞交IPO申請，但經6個月後未獲批，以致招股書自動失效後，港交所公告，衛龍於11月12日再次遞交上市申請。

招股書說明，衛龍此次上市申請的聯席保薦人分別為摩根士丹利、中金公司和瑞銀集團；《每日經濟新聞》報導，資本之所以看好衛龍，來自其2018到2020年的營收復合成長率達到22.4%，遠高出同期中國休閒食品行4.1%的水準，另衛龍近三年淨利潤率分別為17.3%、19.4%和19.9%，也高出同業。

衛龍由劉衛平和劉福平於2001年在河南漯河創辦，公司產品組合包括調味麵製品（大麵筋、小麵筋、大辣棒、小辣棒及親嘴燒）、蔬菜製品（魔芋爽及風吃海帶）、豆製品及其他產品（軟豆皮、78°滷蛋及肉製品）。

中國 營收 投資

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