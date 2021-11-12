合久必分？ 不到一周接連三家公司喊拆分

嬌生公司（J&J）12日表示計畫將公司一分為二，是繼奇異與東芝之後不到一周內第三家宣布要拆分公司的大型企業集團。 路透

嬌生 公司（J&J）12日表示計畫拆分公司，將把販售OK繃和痱子粉的消費者健康部門，從銷售Darzalex等藥品的藥物與醫材的部門分拆出來，獨立上市。這是繼奇異 與東芝之後不到一周內第三家宣布要拆分公司的大型企業集團。

嬌生執行長Alex Gorsky接受道瓊社專訪時表示，嬌生之所以決定分拆，主要是因為近幾年、包括在新冠疫情期間，不論是各事業部門、客戶或市場，都已有非常大的改變。但他強調，這與嬌生旗下嬰兒爽身粉捲入官司一事無關。

無獨有偶，輝瑞（Pfizer）與默沙東兩大同業這幾年也相繼決定將消費者部門分拆出去，集中火力發展成長快速的藥品部門。

在更廣泛的國際企業舞台上，這一周來加上嬌生共有三家大型集團接連宣布分拆。就在嬌生宣布分拆當日稍早，日本東芝也宣布將一分為三，讓能源基建和電子裝置業務部門各自獨立，而保留東芝名稱的第三家公司則繼續持有記憶體製造商鎧俠四成的股份。

美國 工業巨擘奇異公司（GE）則於9日宣布，將分拆成三家上市公司，分別專注於航空、醫療保健及能源業務。

巴隆周刊（Barron's）指出，東芝與奇異分拆的一大理由，都是為了提高股東價值。現在市場上似乎普遍不再看重這類大型集團的價值；之前所謂多元化的好處，諸如成本綜效或效率較佳，如今已不再那麼受投資人珍視。

相較於這些大集團紛紛進行分拆或組織縮編，一些大型科技公司則反其道而行。看看亞馬遜（Amazon）和字母（Alphabet）這兩家網路巨頭旗下有多少事業部門便知，原名「臉書」的Meta公司，情況也大同小異。

巴隆說，工業巨擘的好日子或許所剩無幾，但科技巨擘的時代可能正準備開啟。