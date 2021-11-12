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美國通膨飆升 學者：很大機率會持續到明年

複製拿破崙老戲碼 習自我加冕「新時代第一代領導人」

因應通膨高漲 墨西哥在內3個拉美國家再度升息

編譯洪啟原／綜合外電
墨西哥、祕魯及烏拉圭11日同步升息，設法抑制持續飆升的通膨率。(路透)
墨西哥、祕魯及烏拉圭11日同步升息，設法抑制持續飆升的通膨率。(路透)

墨西哥央行周四（11日）一如預期升息1碼，連續四個月升息，儘管通膨增速已超過預期，仍維持穩健的升息步調。拉丁美洲鄰國祕魯、烏拉圭則升息兩碼。

央行決策官員以4票同意對1票不同意，把基準利率調升0.25個基點至5%，符合彭博資訊訪調多數分析師的預期。另外八人預估央行會升息0.5個基點。

墨國央行6月以來穩健調高借貸成本，力求平抑通膨，這是墨國2015至2018年底以來首度啟動緊縮周期。墨國4月通膨率飆升約6%，嚇壞決策官員。

墨國10月消費者物價較去年同期攀升6.2%，遠高於央行設定的通膨目標3%（可容許正負1個百分點差距）。

同樣在中南美洲，祕魯11日宣布升息2碼，為連續第四個月升息，因當地通膨飆升至逾12年來高點。

祕魯央行將基準利率調升50個基點至2%，符合彭博訪調多數分析師的預期。另有兩位分析師預期央行升息75個基點，還有一位預估升息1碼。

中南美洲和祕魯的物價大幅上揚，此時各國重啟經濟，推升受壓抑的需求大增，加上供應鏈受擾造成商品缺貨，使得各國央行紛紛提高借貸成本因應這個情況。

祕魯的通膨率已遠高於1%至3%目標，未來還可能出現數十年來最快速的經濟擴張幅度，這為決策官員提供壓抑國內消費需求的空間。

烏拉圭也加入緊縮寬鬆貨幣政策的行列，在周四宣布升息2碼，設法平抑竄升的物價。

烏拉圭央行把基準利率從5.25%調升至5.75%，試圖把目前高於央行設定目標3%至6%的通膨預期降低。烏拉圭分別在8月和10月升息2碼和1碼。

烏拉圭10月通膨率竄升至7.89%，寫下七個月來高點，主要是食物和交通費日益升高所致。

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