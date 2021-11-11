美元觸及近16個月最高 市場猜高通膨引發提前升息

美元指數（DXY）一度漲到95.196，是2020年7月22日以來最高。(路透)

美元兌歐元和其他貨幣 周四觸及近16個月最高，美國 公布30年來最高通膨，引發了市場對聯準會 （Fed）會比預期更快收緊貨幣政策的押注。

周三公布的數據顯示，10月消費者物價指數漲幅創1990年以來最大，加劇了市場對聯準會比預期更早升息的預期心理 ，交易員質疑聯準會關於目前的通膨是「一時性的」這一立場。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）連續二日上漲，盤中一度漲到95.196，是在2020年7月22日以來最高，尾盤升0.3%，報95.154。

歐元兌美元貶值0.3%，報1.1446美元，稍早觸及1.1430美元的2020年7月以來最低。

瑞銀外匯策略師Vassili Serebriakov說：「感覺交投仍受CPI影響」， 「短期內阻力最小的路徑似乎是美元走高……通膨走強削弱了「一時性」之說，這意味著聯準會可能需要更早收緊貨幣政策。」

英鎊兌美元跌0.3%，報1.3363美元，此前觸及2020年12月以來最低的1.3359美元。數據顯示，英國經濟在7-9月落後於競爭對手。

美元兌日圓尾盤攀升0.2%，交投陷於113.81-114.15日圓區間。美元兌瑞郎連續兩個交易日上漲，尾盤升0.40%，報0.9217瑞郎。

澳幣和紐元受到美元走強的拖累。澳幣兌美元尾盤跌0.5%，報0.7291美元，盤中觸及0.7287美元的一個月最低，紐元兌美元下跌0.5%，報0.7019美元，此前觸及10月14日以來最低。

在美國公布通膨數據後，土耳其里拉兌美元創下9.975的紀錄低位，因市場愈發預期土耳其將很快再次降息。