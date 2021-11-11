擺脫通膨顧慮 科技推升那指

在通膨數據火爆和債券殖利率飆升引發10日科技股拋售後，那斯達克綜合指數反彈。美聯社

在通膨數據火爆和債券殖利率 飆升引發10日科技股拋售後，那斯達克綜合指數 反彈。

以科技股為主的那指上漲81.58點或0.52%至1萬5704.28點。史坦普500指數收高2.56點或0.06%至4649.27點。道瓊工業平均指數下跌158.71點或0.44%至3萬5921.23點，受迪士尼 下跌6.97%拖累。

BMO Wealth Management首席投資策略師馬永宇(Yung-Yu Ma)表示：「只要有重要數據出爐，就會有這樣的漲跌走勢，一如昨天的通貨膨脹一樣。」

在10月消費者物價指數(CPI)推高債券殖利率後，科技股在11日上漲。利率飆升給股市的成長型類股帶來壓力。

輝達(Nvidia)上漲3.16%，AMD上漲4.39%。臉書母公司Meta和谷歌母公司Alphabet等大型科技股均走升。

由於投資人看好通膨會持續，史指中大宗商品生產商股票上漲。材料特選產業SPDR ETF盤中觸及歷史新高。礦業公司Freeport-McMoRan上漲8.96%，鋼鐵生產商Nucor上漲2.68%。

利空消息在於，媒體巨頭迪士尼上季業績未能達標，Disney+訂戶數也未達預期，股價下跌6.97%。

債市11日因退伍軍人節休市。

10日的CPI報告顯示，追踪從汽油和醫療保健到雜貨和租金等一籃子產品的消費者物價指數10月同比上漲6.2%，創近31年最高水平。

LPL Financial首席市場策略師迪垂克(Ryan Detrick)表示：「通膨仍然居高不下，令許多預計物價很快就會回落的人感到驚訝。」「事實在於，你無法關閉一個20兆元的經濟體，並且在它重啟時不會感到一些顛簸，但預期供應鏈問題將在未來幾季得到解決，通膨也應該會平靜下來。」

在CPI數據公布後，交易員提高了對聯準會(Fed)首次升息時間的預期。聯邦基金期貨市場現在認為Fed在2022年7月首次全面升息的可能性更大。