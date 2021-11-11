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50億元特斯拉股票已賣掉 馬斯克還可能再脫手

編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克本周共賣掉對這家電動車大廠50億美元的持股。(路透)
特斯拉執行長馬斯克本周共賣掉對這家電動車大廠50億美元的持股。(路透)

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克總共賣掉這家電動車大廠50億美元的股票，他先前在社群媒體推特上進行民調，問網友是否該出售手中10%的持股。

根據周三的監管申報資料， 50歲的全球首富馬斯克本周至今已脫手超過450萬股股票。這是他逾5年來首次賣股。 

周一，他減持價值大約11億美元股票，以便為同一天行使的股票選擇權繳納所得稅。這些是根據9月中旬事先安排好的交易計畫進行。

周二和周三，他再執行其餘的售股交易。申報資料沒說這是預先制定好的計畫。 

這些文件也沒有表明，馬斯克周末的網路民調是否影響了他一部分或全部的交易決定，或者他還會不會繼續賣出股票，直到達到10％的門檻。要達到那個目標，馬斯克還需要減持大約1,700萬股，如果他將可行使的選擇權也列入自己的持股，要賣的就會更多。

馬斯克行使的選擇權來自2012年獲得的巨額獎勵。他必須在明年8月到期前行使。因此而產生的納稅義務，通常會透過立即處置部分新取得的股票來支付。今年稍早，馬斯克曾公開表示，可能在不久後行使2012年獲得的選擇權。 

鑒於選擇權的行使和相關的股票出售是事先安排好的，因此無論推特調查結果如何，可能都會執行。但此類計畫的條件毋需公開披露，高階主管有很大的彈性空間可隨時取消或修改計畫。

不過，馬斯克的網路民調引發媒體廣泛報導，導致特斯拉股價本周一、二大跌，他的財富淨值因此蒸發500億美元，周三則上漲4.34%，收在每股1,067.95美元，使得本周的累計跌幅縮減到不足13%。他最初的幾筆交易披露後，該股在盤後交易攀升2.7％。 

馬斯克上次賣股是2016年。當時，他在行使股票選擇權後賣出部分新獲得的股票，以支付約5.9億美元的所得稅。 

股票 馬斯克 民調

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