大仁說財經 | 生活雜貨日益昂貴，明年會更嚴重

生活雜貨售價不斷上漲，明年不見消退。（路透）

發現了嗎？現在購買食物和基本生活用品變得更貴了，而且預計即使到了2022年，你還會繼續為雜貨支付更多費用。

勞工統計局11月10日公布數據顯示，10月購物者支付的雜貨價格較9月上漲1%，較去年同期上漲5.4%。

總體而言，包括租金、汽車和能源在內的消費者物價在過去12個月內上漲6.2%，是1990年以來的最大漲幅。

在各項雜貨中，牛排價格的年漲幅最高，10月售價比一年前增加了24.9%。10月雞蛋比一年前貴11.6%，雞肉貴8.8%，麥片貴5%，嬰兒食品年增7.9%。

●為什麼物價會上漲，這種情況會持續多久？

雜貨價格從2015年到2019年一直停滯，但在疫情 期間開始上漲。2020年食品雜貨價格較上年上漲3.7%。

在疫情期間，食品製造商和雜貨商面臨更高的商品、勞動力、運輸和其他費用成本。最近幾個月，這些成本不斷上升，導致製造商將其中一些成本轉嫁給零售商，而零售商又將一部分轉嫁給了消費者。

衡量製造商的商品和服務價格的生產者物價指數，10月較9月上漲0.6%，年增8.6%。

持續的供應鏈壓力意味著雜貨店的價格上漲可能會持續一段時間。卡夫亨氏(Kraft Heinz)、億滋(Mondelez)、寶鹼(Procter & Gamble)、高樂氏(Clorox)和泰森食品(Tyson Foods)等知名食品和家庭日用品牌的大型製造商表示，計畫在2022年初提高零食和洗浴用品、肉類和更多產品的價格，以應對不斷上漲的成本。

許多企業還取消了店內許多商品的折扣，因為需求強勁，而且它們不想浪費有限的商品供應。

泰森上月在給零售客戶的信中表示：「我們繼續面臨加速上升的通膨水平。」宣布明年將提高Ball Park熱狗和Jimmy Dean冷凍早餐等品牌價格，「通膨持續和重大影響需要進行額外的定價決定。」

Mondelez CEO范迪普特(Dirk Van de Put)在與分析師的財報電話會議上表示，「我們一直在提高售價，而且一段時間以來幅度一再上升。」Mondelez的產品包括Oreo和Chips Ahoy等品牌。他說，其美國產品將在1月漲價6%至7%。

市場研究公司IRI預計，2022年上半年食品、飲料和基本生活用品的通膨率將攀升至8%，然後下半年穩定在4%。IRI追踪大型商店、批發俱樂部、超市、藥店和其他通路的售價、銷售點和數量數據、促銷和趨勢。該公司還諮詢美國一些大型零售商和品牌製造商，並進行消費者調查。

●壓迫低收入 客戶

雖然食品價格上漲影響全國各地的家庭，但當生活必需品變得更加昂貴時，低收入購物者受到的打擊最大。與較富裕的消費者相比，這些消費者的可支配收入較少，並且在生活必需品上花費更多的錢。

西北大學政策研究所所長尚岑巴赫(Diane Whitmore Schanzenbach)表示：「當生活必需品價格上漲時，被迫將更多收入用於購買生活必需品的家庭會受到更多壓力。」

根據農業部2019年的最新數據，最低收入群體的家庭平均在食物上花費4400元，占收入的36%；而最高收入群體的家庭平均在食物上花費1萬3987元，占其收入的8%。

即使價格上漲，但近期食品券和兒童稅收抵免等聯邦福利 的增加，加上工資上漲，可能有助於低收入購物者應對物價上漲。

增發聯邦食品券可能有助於緩解補充營養援助計畫(SNAP)購物者的一些成本壓力。根據美國農業部的最新數據，7月有超過4100萬人參與該計畫。

從10月開始，福利平均比疫情前水平高出27%，這是該計畫史上最大增幅。這項改變源於修訂後的「節儉食品計畫」(Thrifty Food Plan)，該計畫決定SNAP受益人的福利金額。

農業部表示，修訂後的平均每月福利將從新冠疫情前的每人121元躍增至每人169元。

高盛表示，在勞動力市場緊張之下，低薪工人也受惠於「令人瞠目結舌」的加薪。該行在10月的報告中表示，今年第2季低薪工人的薪酬年增5.3%。此外，修訂後法案為6歲以下兒童每年提供高達3600元的補貼，為6至17歲小孩提供高達3000元的補貼，這些加強版的兒童稅收抵免有助家庭應對更高的物價。

●這對購物者和商店意味著什麼？

消費者已經表現出願意接受食品和家庭必需品價格更高的立場，而且支出並未大幅下降。

不過這可能不會持續太久。

IRI指出，在2007、2008和2011年，雜貨售價上漲超過5%，導致銷量下降，購物者若非減少購買就是轉向更便宜的產品。該公司預計這將會在2022年發生，預估銷售較今年最多下降5%。

IRI表示，顧客開始在售價大漲的各個商店間進行比價交易。

IRI戰略分析業務總裁戴維(Krishnakumar Davey)表示：「消費者若發現要為肉類等某些產品支付更高的價格，就會開始轉向更便宜的選擇。」根據IRI銷售點數據以及與雜貨商和製造商的諮詢，有些購物者正在放棄肋眼肉、後腰脊肉和牛里脊肉等優質部位，轉向牛絞肉、火雞絞肉和羊絞肉。

更高的雜貨帳單可能會讓折扣商店受惠，但會損害全價超市的利益。

當顧客發現常去的商店售價變得無法承受時，他們更願意改前往更便宜的商店。分析師表示，這可能會提振沃爾瑪、Dollar General、Aldi和其他折扣連鎖店等部分迎合低收入購物者的業者。

折扣超市Grocery Outlet 預計高通膨將推動更多購物者前往其平價商店。

CEO林德伯格(Eric Lindberg)在與分析師的財報電話會議上表示，更高的售價「非常受到消費者關注」，並且「會逐漸導致他們改變購物模式或尋找省錢的方法」，「最終有利我們。」