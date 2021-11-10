CPI逾30年新高 道指大跌240點

10月消費者物價指數創下30多年來最大年度漲幅，引發債券殖利率飆升，美股大幅回落。美聯社

10月消費者物價指數 創下30多年來最大年度漲幅，引發債券殖利率 飆升，美股大幅回落。

道瓊工業平均指數下跌240.04點或0.66%至3萬6079.94點。史坦普500指數下跌38.54點或0.82%至4646.71點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌263.84或1.66%至1萬5622.71點。

最近幾周走低的指標10年期美國國債殖利率在CPI讀數公布後上漲11個基點；1個基點是0.01個百分點。10日下午30年期債券的拍賣不佳，也增加了飆升的動力。

隨著美國國債殖利率飆升，投資 人拋售高漲的科技股並追高銀行股，同時還尋求黃金和比特幣的庇護。

嘉信理財(Charles Schwab)首席投資策略師松德斯(Liz Ann Sonders)表示，「CPI報告是一切下跌的主因。就某種程度而言，美股將重新專注債市，這將是今年的重點。」

消費者物價指數(CPI)較上年同期上漲6.2%，遠高於《道瓊》調查經濟學者估計的5.9%，也是自1990年以來的最大年度漲幅。按月計算，CPI上漲0.9%，高於預期的0.6%。CPI是一籃子產品價格指數，從汽油和醫療保健到雜貨和租金。

Quadratic Capital Management創始人戴維斯(Nancy Davis)表示，「CPI顯示又一個月的通膨數據遠高於聯準會(Fed)的目標，這主要是由於持續的供應鏈問題和勞動力短缺造成。如果通膨沒有消退，Fed可能需要以更大幅度的幅度縮減購債並升息，這可能會損害股票和債券。」

在CPI數據公布後，交易員提高了對Fed首次升息時間的預測。聯邦基金期貨市場現在認為Fed在2022年7月首次全面升息的可能性更大。

科技股承壓，因為利率上升將未來收益打了折扣，可能對成長型類股造成特別嚴重的打擊。Advanced Micro Devices下跌6.08%，輝達(Nvidia)下跌3.91%，谷歌母公司Alphabet下跌2.03%。

與此同時，銀行股因債券殖利率上漲而獲得提振，限制了股市跌幅。更高的利率意味著銀行可對貸款收取更高利息，這通常會提高獲利。美國商銀和富國銀行雙雙上漲。

其他的利多消息，近期股價承壓的牛市領頭羊特斯拉上漲4.34%，將本周跌幅降至12%左右。該股是史指漲幅最大的個股之一。電動車製造商也是市場焦點，亞馬遜投資的電動車新創公司Rivian掛牌上市。

投資人也在股票和債券之外尋找通膨對沖。黃金和比特幣上漲，因為投資人尋求在物價上漲時能繼續持有更好的資產。