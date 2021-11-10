我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新州36歲華母殺死兒女 7歲女、10月大幼子陳屍車內

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

庫克：Apple Pay考慮支援加密幣 但別期待短期能買賣

編譯黃淑玲／綜合報導
蘋果執行長庫克。（美聯社）
蘋果執行長庫克。（美聯社）

蘋果（Apple）執行長庫克9日表示，蘋果正在考慮把加密幣整合進支付服務Apple Pay，不過用戶不應期待短期內可以在蘋果的平台上，買賣或管理這類數位資產。

庫克是在紐約時報旗下財金新聞服務DealBook舉辦的一項線上峰會上，接受主編Aaron Ross Sorkin訪問，提及蘋果在加密貨幣領域的雄心。庫克被問到他個人對加密幣的看法，以及Apple Pay會不會接受數位貨幣。庫克說：「這是我們有在留意的事。不過並非馬上計畫要做。」

庫克也進一步說明，蘋果短期內沒有計畫要接受顧客以加密幣支付其所購買的蘋果商品，但是他們正在探索切入方法。

一如外界所料，除了簡短回應，沒有更多細節。

至於公司財務管理，會不會把蘋果滿手現金中的一部分投資到加密幣，例如購入比特幣、乙太幣等等，庫克強調，他個人的看法和什麼對公司是最好的，兩者間分得很清楚。

庫克說：「我個人會把加密幣歸類為不去投資的標的。針對公司的現金餘額，我也不會投資加密幣。不是因為我個人不投資，而是我不認為購買蘋果股票的人需要曝險於加密幣。」

回顧歷史，蘋果對加密幣一直非常小心謹慎。2014年還移除App Store上架的多個比特幣錢包應用程式。如今隨著比特幣和其他加密幣取得合法地位，蘋果的立場才漸軟化。

蘋果 庫克 投資

上一則

中國拚清潔生產 緊盯六產業 2025年工業能效、水效提升

延伸閱讀

蘋果CEO庫克也有興趣 加密幣再獲一大咖相挺

蘋果CEO庫克也有興趣 加密幣再獲一大咖相挺
紐西蘭男子駕電動飛機 飛越庫克海峽創紀錄

紐西蘭男子駕電動飛機 飛越庫克海峽創紀錄
蘋果第3季出貨5千萬支iPhone 重登第2大手機製造商

蘋果第3季出貨5千萬支iPhone 重登第2大手機製造商
NBA／「我的美麗女兒是同志」韋德聯手庫克聲援LGBTQ

NBA／「我的美麗女兒是同志」韋德聯手庫克聲援LGBTQ

熱門新聞

「女股神」伍德（圖）執掌的方舟投資管理公司3日大舉買進Zillow。（路透）

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

2021-11-04 03:45
微軟創辦人比爾蓋茲上周在COP26氣候峰會中表示「主導市場超過一世紀的石油巨頭可能會陷入困境，並預言30年後相關企業將陸續倒閉」。(路透)

比爾蓋茲點名：這些巨頭公司30年後「股價會垮」

2021-11-07 22:47
波羅的海乾散貨運價指數（BDI）過去一個月跌跌不休，重摔至三個月低點，主要受中國需求持續下滑拖累。路透

BDI連12黑 摔至三個月低谷 中國需求放緩拖累

2021-11-06 12:18
電動皮卡新創Rivian於5日調高發行價格區間，從每股57至62美元拉高到72至74美元，估值也因此增加到最高700億美元。 路透

這家電動皮卡新創零營收零獲利 估值直逼福特

2021-11-06 14:55
洛杉磯和長灘港對每個滯留貨櫃開罰每日100美元，已初見成效。（路透）

洛杉磯港開罰「滯留貨櫃」是不得已手段 已開始見效

2021-11-03 02:47
特斯拉執行長馬斯克6日在推特上做意見調查，問他的6250萬名粉絲，是否支持他賣掉他持有的特斯拉股票的10%。(路透)

「該賣10%特斯拉股票嗎」馬斯克叫網友幫他做決定

2021-11-06 21:25

超人氣

更多 >
影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多

影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多
新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內
芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺
美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排

美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排
紐約上州華人家庭失火2死 單親媽痛失女兒

紐約上州華人家庭失火2死 單親媽痛失女兒