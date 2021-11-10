庫克：Apple Pay考慮支援加密幣 但別期待短期能買賣

蘋果執行長庫克。（美聯社）

蘋果 （Apple）執行長庫克 9日表示，蘋果正在考慮把加密幣整合進支付服務Apple Pay，不過用戶不應期待短期內可以在蘋果的平台上，買賣或管理這類數位資產。

庫克是在紐約時報旗下財金新聞服務DealBook舉辦的一項線上峰會上，接受主編Aaron Ross Sorkin訪問，提及蘋果在加密貨幣領域的雄心。庫克被問到他個人對加密幣的看法，以及Apple Pay會不會接受數位貨幣。庫克說：「這是我們有在留意的事。不過並非馬上計畫要做。」

庫克也進一步說明，蘋果短期內沒有計畫要接受顧客以加密幣支付其所購買的蘋果商品，但是他們正在探索切入方法。

一如外界所料，除了簡短回應，沒有更多細節。

至於公司財務管理，會不會把蘋果滿手現金中的一部分投資 到加密幣，例如購入比特幣、乙太幣等等，庫克強調，他個人的看法和什麼對公司是最好的，兩者間分得很清楚。

庫克說：「我個人會把加密幣歸類為不去投資的標的。針對公司的現金餘額，我也不會投資加密幣。不是因為我個人不投資，而是我不認為購買蘋果股票的人需要曝險於加密幣。」

回顧歷史，蘋果對加密幣一直非常小心謹慎。2014年還移除App Store上架的多個比特幣錢包應用程式。如今隨著比特幣和其他加密幣取得合法地位，蘋果的立場才漸軟化。