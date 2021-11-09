我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登和習近平 下周視訊高峰會 美中正敲定日期

世界OnAir／總統防疫不力被起訴 巴西人民怎麼看他

老闆推文利空 特斯拉兩天重挫16% 市值蒸發1990億美元

編譯葉亭均／綜合外電
電動車大廠特斯拉股票連兩天遭拋售，市值蒸發1990億美元。（路透）
電動車大廠特斯拉股票連兩天遭拋售，市值蒸發1990億美元。（路透）

電動車大廠特斯拉（Tesla）9日股價重挫近12%，連兩天遭拋售，使得公司市值蒸發1990億美元，遭遇14個月來最大兩日賣壓，主要是受執行長馬斯克的售股推文等一連串利空消息拖累。

在馬斯克7日推文徵詢網友是否贊成他賣出10%特斯拉持股後，特斯拉股價連兩個交易日累計重挫逾16%。此外，監管文件也顯示，馬斯克的弟弟Kimbal Musk在兄長發動售股網路投票之前，就已經在5日賣出特斯拉8萬8500股股票，套現約1.09億美元。

其他利空消息還包括，Business Insider網站報導「大賣空」電影主角原型、放空次貸泡沫而成名的投資人貝瑞（Michael Burry）表示，馬斯克要賣股票，可能是要用來償還個人債務。

Tudor Pickering分析師波帝羅表示：「從長期角度來看，這檔股票已被極度高估，而投資人面對這樣的估值很掙扎。」他說，馬斯克的售股投票讓投資人「有藉口縮手」。

特斯拉股價9日下跌11.99%，報每股1,023.50美元，跌幅比周一（8日）的4.8%進一步擴大。

儘管特斯拉近日遭遇重大拋售，但今年來股價仍上漲45%，而且仍維持住10月底以來站上的1兆美元市值。此前上漲的主要原因是，特斯拉第3季財報和交車數字強勁，遠高於市場預期，而且租車業者赫茲（Hertz）向特斯拉大量下訂單。

Miller Tabak +公司首席市場策略師梅利表示，特斯拉股票遭拋售是常態且健康的回檔，建議在超賣的情況下採取行動。

另外，晶片大廠輝達（Nvidia）最新進軍自駕車領域，也對特斯拉增添壓力。此前，特斯拉在自駕技術方面領先競爭同業，是被市場視為其超高本益比的大題材。

晨星公司（Morningstar）分析師高德斯坦說：「輝達自駕車技術的宣布是今天特斯拉被拋售的原因之一。」就算特斯拉當前在自駕車領域領先，但如果輝達的技術表現良好，「開始被其他車商的2024年車款採用，屆時特斯拉將面臨競爭加劇的局面」。

特斯拉 自駕車 馬斯克

上一則

投資人獲利了結 史指終止連八漲

延伸閱讀

國會放行基建法案 史指登4700點新高

國會放行基建法案 史指登4700點新高
特斯拉上海工廠 出口量突破4萬輛

特斯拉上海工廠 出口量突破4萬輛
財經簡訊

財經簡訊
馬斯克賣股 六成網友說yes

馬斯克賣股 六成網友說yes

熱門新聞

「女股神」伍德（圖）執掌的方舟投資管理公司3日大舉買進Zillow。（路透）

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

2021-11-04 03:45
微軟創辦人比爾蓋茲上周在COP26氣候峰會中表示「主導市場超過一世紀的石油巨頭可能會陷入困境，並預言30年後相關企業將陸續倒閉」。(路透)

比爾蓋茲點名：這些巨頭公司30年後「股價會垮」

2021-11-07 22:47
波羅的海乾散貨運價指數（BDI）過去一個月跌跌不休，重摔至三個月低點，主要受中國需求持續下滑拖累。路透

BDI連12黑 摔至三個月低谷 中國需求放緩拖累

2021-11-06 12:18
電動皮卡新創Rivian於5日調高發行價格區間，從每股57至62美元拉高到72至74美元，估值也因此增加到最高700億美元。 路透

這家電動皮卡新創零營收零獲利 估值直逼福特

2021-11-06 14:55
洛杉磯和長灘港對每個滯留貨櫃開罰每日100美元，已初見成效。（路透）

洛杉磯港開罰「滯留貨櫃」是不得已手段 已開始見效

2021-11-03 02:47
特斯拉執行長馬斯克6日在推特上做意見調查，問他的6250萬名粉絲，是否支持他賣掉他持有的特斯拉股票的10%。(路透)

「該賣10%特斯拉股票嗎」馬斯克叫網友幫他做決定

2021-11-06 21:25

超人氣

更多 >
減醣飲食正夯 營養師：你減的是對的醣嗎？

減醣飲食正夯 營養師：你減的是對的醣嗎？
北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手
影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多

影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多
鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶
歐陽娜娜尺度變大了 抹胸禮服擠出深溝 讓人噴鼻血

歐陽娜娜尺度變大了 抹胸禮服擠出深溝 讓人噴鼻血