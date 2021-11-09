老闆推文利空 特斯拉兩天重挫16% 市值蒸發1990億美元

電動車大廠特斯拉股票連兩天遭拋售，市值蒸發1990億美元。（路透）

電動車大廠特斯拉 （Tesla）9日股價重挫近12%，連兩天遭拋售，使得公司市值蒸發1990億美元，遭遇14個月來最大兩日賣壓，主要是受執行長馬斯克 的售股推文等一連串利空消息拖累。

在馬斯克7日推文徵詢網友是否贊成他賣出10%特斯拉持股後，特斯拉股價連兩個交易日累計重挫逾16%。此外，監管文件也顯示，馬斯克的弟弟Kimbal Musk在兄長發動售股網路投票之前，就已經在5日賣出特斯拉8萬8500股股票，套現約1.09億美元。

其他利空消息還包括，Business Insider網站報導「大賣空」電影主角原型、放空次貸泡沫而成名的投資人貝瑞（Michael Burry）表示，馬斯克要賣股票，可能是要用來償還個人債務。

Tudor Pickering分析師波帝羅表示：「從長期角度來看，這檔股票已被極度高估，而投資人面對這樣的估值很掙扎。」他說，馬斯克的售股投票讓投資人「有藉口縮手」。

特斯拉股價9日下跌11.99%，報每股1,023.50美元，跌幅比周一（8日）的4.8%進一步擴大。

儘管特斯拉近日遭遇重大拋售，但今年來股價仍上漲45%，而且仍維持住10月底以來站上的1兆美元市值。此前上漲的主要原因是，特斯拉第3季財報和交車數字強勁，遠高於市場預期，而且租車業者赫茲（Hertz）向特斯拉大量下訂單。

Miller Tabak +公司首席市場策略師梅利表示，特斯拉股票遭拋售是常態且健康的回檔，建議在超賣的情況下採取行動。

另外，晶片大廠輝達（Nvidia）最新進軍自駕車 領域，也對特斯拉增添壓力。此前，特斯拉在自駕技術方面領先競爭同業，是被市場視為其超高本益比的大題材。

晨星公司（Morningstar）分析師高德斯坦說：「輝達自駕車技術的宣布是今天特斯拉被拋售的原因之一。」就算特斯拉當前在自駕車領域領先，但如果輝達的技術表現良好，「開始被其他車商的2024年車款採用，屆時特斯拉將面臨競爭加劇的局面」。