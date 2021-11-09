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投資人獲利了結 史指終止連八漲

財經新聞組／綜合報導
由於投資人在10月連日上漲後獲利了結，並等待關鍵通膨報告，史坦普500指數結束連續8個交易日的漲勢。美聯社
由於投資人在10月連日上漲後獲利了結，並等待關鍵通膨報告，史坦普500指數結束連續8個交易日的漲勢。美聯社

由於投資人在10月連日上漲後獲利了結，並等待關鍵通膨報告，史坦普500指數結束連續8個交易日的漲勢。

史指下跌16.45點或0.35%報4685.25點。道瓊工業平均指數下跌112.24點或0.31%至3萬6319.98點。那斯達克綜合指數下跌95.81點或0.6%至1萬5886.54點。

三大股指8日創下新高。史指創下今年第64個收盤新高紀錄，連續第8個交易日上漲，為2019年4月以來最長的連漲。史指今年來上漲超過24%。

勞工部表示，10月生產者物價指數(PPI)環比上漲0.6%，與《道瓊》預期一致。但10月PPI同比上漲8.6%，為近11年新高。

投資人正在等待10日公布的另一個關鍵通膨報告。備受關注的10月消費者物價指數(CPI)預計也將較上月上漲0.6%。

Bleakley Advisory Group資訊長布克瓦(Peter Boockvar)表示，「最重要的是，雖然今天的數據符合預期，但就漲速而言，這些數字肯定令人大開眼界。」

PayPal是拖累史指和那指的最大元凶，下跌10.46%。這家數位支付公司上季營收未達預期，並發布了弱於預期的第4季和全年財測。

特斯拉下跌11.99%，也給史指和那指帶來壓力。在創始人馬斯克上周末在推特民調中詢問是否應該出售其10%持股後，該股一路下跌，近58%的投票粉絲表示同意。但即使9日下跌，特斯拉今年來仍上漲超過44%。

在利多消息方面，工業巨頭奇異電氣(GE)宣布將分拆為3個上市公司，分別專注於航空、醫療保健和能源，股價上漲2.66%，領漲史指。

強勁的獲利結果也支持股指創下新高。截至9日上午，史指已有459家公司公布上季業績，其中81%獲利超過預期。

Oppenheimer Asset Management首席投資策略師史托茲福斯(John Stoltzfus)表示：「隨著第3季財報季結束，從現在到年底，經濟數據和經濟重新開放的進度將成為投資人關注的焦點。」

指數 投資 特斯拉

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