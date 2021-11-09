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台發布國防報告書 首提「灰色地帶威脅」

牛津學者：中國房市恐將停滯多年 影響全球經濟

中央社新加坡9日綜合外電報導
英國牛津大學經濟學家馬格納斯（George Magnus）指出，中國房市已達轉折點，地產業債務問題恐將困擾中國多年，市場很可能停滯一段時期，對中國和全球經濟都會帶來影響。（新華社）
英國牛津大學經濟學家馬格納斯（George Magnus）指出，中國房市已達轉折點，地產業債務問題恐將困擾中國多年，市場很可能停滯一段時期，對中國和全球經濟都會帶來影響。（新華社）

英國牛津大學經濟學家馬格納斯（George Magnus）指出，中國房市已達轉折點，地產業債務問題恐將困擾中國多年，市場很可能停滯一段時期，對中國和全球經濟都會帶來影響。

中國先前才爆發地產業巨擘恒大集團償債困難的歹戲拖棚，近日又傳出地產開發商佳兆業集團旗下錦恆財富發行的一款理財產品未能如期兌付，佳兆業在香港掛牌股票5日則暫停交易。

在牛津大學中國中心（University of Oxford China Centre）擔任研究員的馬格納斯接受美國媒體訪問時說，全球第二大經濟體中國接下來幾年面臨的挑戰當中，問題最大的挑戰可能是債務，尤其是地產業相關債務。

馬格納斯告訴CNBC節目「歐洲市場徵兆」（Street Signs Europe）：「我認為債務的確是最迫近的（威脅），我想我們可以從地產業看到這點。這也有點像是對（中國）經濟其他部分目前情況的比喻，無論是在地方政府、國營企業或其他層面。」

他並表示：「我認為（中國）房市現在確實已經到了轉折點。」

馬格納斯還指出，先前當中國不動產市場開始出現危險跡象時，政府主動介入支援，使得市場至少經歷20年擴張；但他暗示，北京這次可能不再願意或有能力再次救援。

他說：「現在（中國房市）又陷入危機，我想政府真的不想再度依賴不斷增加信貸（來解決），因為這可能帶來極為重大的金融不穩定性風險。」

「他們現在可說處於兩難。我預期他們在今年和明年11月二十大之前將嘗試協助地產業，但老實說，我認為市場面臨多年停滯。」

美國哈佛大學（Harvard University）知名公共政策與經濟學教授羅格夫（Kenneth Rogoff）和國際貨幣基金（IMF）經濟學家楊元辰去年8月發布研究報告，估計不動產行業約占中國國內生產毛額（GDP）的29%。

這其中包括住房投資、房地產管理、租賃和買賣服務，以及大宗商品和耐用消費品等其他生產投入。

馬格納斯說：「若一國經濟的29%在未來10年間單是原地踏步，更別說是萎縮，…你將會很清楚感覺到。而賣東西到那個市場的人，無論是從內部或從國外，也將會有感覺。」

中國 美國 恒大集團

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