我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥非裔男遭妻刺4刀 警到場竟「2槍擊斃他」

參與國會暴動 加州男賣房逃東歐 稱遭迫害尋求白俄庇護

Fed鮑爾連任之路遇勁敵？傳拜登上周面談理事布蘭納德

編譯葉亭均／綜合報導
消息人士透露，聯準會理事布蘭納德（Lael Brainard）獲美國總統拜登面談有關接任Fed主席一職的事宜。（路透）
消息人士透露，聯準會理事布蘭納德（Lael Brainard）獲美國總統拜登面談有關接任Fed主席一職的事宜。（路透）

知悉討論情況的消息人士透露，聯準會（Fed）理事布蘭納德（Lael Brainard）上周赴白宮時，獲美國總統拜登面談有關接任Fed主席一職的事宜，這反映在拜登考慮接下來四年由誰執掌Fed之際，現任主席鮑爾面臨一大勁敵。

鮑爾和布蘭納德是現在檯面上可能競逐Fed大位的唯二人選。鮑爾當前的任期在明年2月屆滿，而拜登在11月2日曾表示，他會「相當迅速地」做出決定。彭博資訊先前曾報導，布蘭納德也被視為是接任Fed負責監管事宜副主席的人選。

白宮和聯準會都不願對上述消息置評。

拜登須重新調整Fed領導層人事的範圍在8日進一步擴大，因為另一名Fed理事夸利斯（Randal Quarles）宣布會在年底前卸任。夸利斯兼任負責銀行監管事宜的副主席職位已在10月屆滿，但他原本可繼續擔任理事直到2032年，如今宣布將卸任，讓拜登須思量由誰來遞補這一懸缺。

除了夸利斯離任後的空缺，Fed副主席克拉瑞達（Richard Clarida）的理事任期也將在明年1月底屆滿，而且目前七位理事中仍有一席空缺。

根據彭博資訊訪調的經濟學家，多數預期拜登將重新提名鮑爾連任Fed主席。

不過，兩名知情人士透露，白宮和一些參議院銀行委員會成員引發鮑爾可能不會被重新提名的可能性。

拜登和布蘭納德討論Fed主席職位事宜，可能顯示拜登團隊正在權衡不再提名鮑爾，是否有助於提升白宮的央行目標。布蘭納德和鮑爾在諸多議題上密切合作，也被外界視為對貨幣政策有相似看法，但布蘭納德傾向對大型銀行採取更強硬的立場。

布蘭納德是在2014年獲時任美國總統的歐巴馬提名接任Fed理事，目前在Fed理事會中是唯一的的民主黨籍理事。她負責監督Fed的金融穩定監理事宜，這塊業務是該央行正在創新發展即時交易系統和考量數位貨幣的領域。

布蘭納德擁有哈佛大學博士學位，被公認是學素涵養高且經驗豐富的總體經濟學家。她也是Fed重新界定充分就業任務等Fed長期策略新措辭的共同作者。

拜登 鮑爾 白宮

上一則

Fed示警 恒大風險可能透過金融波及美國

延伸閱讀

芝麻街大鳥打疫苗 拜登按讚 保守派譏大內宣

芝麻街大鳥打疫苗 拜登按讚 保守派譏大內宣

2030年前新造國產車半數改電動？拜登遭潑冷水

2030年前新造國產車半數改電動？拜登遭潑冷水
丟工作或打疫苗？ 拜登疫苗強制令 施政檢驗將至

丟工作或打疫苗？ 拜登疫苗強制令 施政檢驗將至
拜登支持率跌破4成 民主黨2022期中選情堪憂

拜登支持率跌破4成 民主黨2022期中選情堪憂

熱門新聞

「女股神」伍德（圖）執掌的方舟投資管理公司3日大舉買進Zillow。（路透）

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

2021-11-04 03:45
微軟創辦人比爾蓋茲上周在COP26氣候峰會中表示「主導市場超過一世紀的石油巨頭可能會陷入困境，並預言30年後相關企業將陸續倒閉」。(路透)

比爾蓋茲點名：這些巨頭公司30年後「股價會垮」

2021-11-07 22:47
波羅的海乾散貨運價指數（BDI）過去一個月跌跌不休，重摔至三個月低點，主要受中國需求持續下滑拖累。路透

BDI連12黑 摔至三個月低谷 中國需求放緩拖累

2021-11-06 12:18
電動皮卡新創Rivian於5日調高發行價格區間，從每股57至62美元拉高到72至74美元，估值也因此增加到最高700億美元。 路透

這家電動皮卡新創零營收零獲利 估值直逼福特

2021-11-06 14:55
洛杉磯和長灘港對每個滯留貨櫃開罰每日100美元，已初見成效。（路透）

洛杉磯港開罰「滯留貨櫃」是不得已手段 已開始見效

2021-11-03 02:47
特斯拉執行長馬斯克6日在推特上做意見調查，問他的6250萬名粉絲，是否支持他賣掉他持有的特斯拉股票的10%。(路透)

「該賣10%特斯拉股票嗎」馬斯克叫網友幫他做決定

2021-11-06 21:25

超人氣

更多 >
中國豪賭客 賭場進出1億現金

中國豪賭客 賭場進出1億現金
鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶
美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

梁家輝憶梅艷芳 崩潰捶胸失聲痛哭

梁家輝憶梅艷芳 崩潰捶胸失聲痛哭

蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人

蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人