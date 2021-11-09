Fed鮑爾連任之路遇勁敵？傳拜登上周面談理事布蘭納德

消息人士透露，聯準會理事布蘭納德（Lael Brainard）獲美國總統拜登面談有關接任Fed主席一職的事宜。（路透）

知悉討論情況的消息人士透露，聯準會（Fed）理事布蘭納德（Lael Brainard）上周赴白宮 時，獲美國總統拜登 面談有關接任Fed主席一職的事宜，這反映在拜登考慮接下來四年由誰執掌Fed之際，現任主席鮑爾 面臨一大勁敵。

鮑爾和布蘭納德是現在檯面上可能競逐Fed大位的唯二人選。鮑爾當前的任期在明年2月屆滿，而拜登在11月2日曾表示，他會「相當迅速地」做出決定。彭博資訊先前曾報導，布蘭納德也被視為是接任Fed負責監管事宜副主席的人選。

白宮和聯準會都不願對上述消息置評。

拜登須重新調整Fed領導層人事的範圍在8日進一步擴大，因為另一名Fed理事夸利斯（Randal Quarles）宣布會在年底前卸任。夸利斯兼任負責銀行監管事宜的副主席職位已在10月屆滿，但他原本可繼續擔任理事直到2032年，如今宣布將卸任，讓拜登須思量由誰來遞補這一懸缺。

除了夸利斯離任後的空缺，Fed副主席克拉瑞達（Richard Clarida）的理事任期也將在明年1月底屆滿，而且目前七位理事中仍有一席空缺。

根據彭博資訊訪調的經濟學家，多數預期拜登將重新提名鮑爾連任Fed主席。

不過，兩名知情人士透露，白宮和一些參議院銀行委員會成員引發鮑爾可能不會被重新提名的可能性。

拜登和布蘭納德討論Fed主席職位事宜，可能顯示拜登團隊正在權衡不再提名鮑爾，是否有助於提升白宮的央行目標。布蘭納德和鮑爾在諸多議題上密切合作，也被外界視為對貨幣政策有相似看法，但布蘭納德傾向對大型銀行採取更強硬的立場。

布蘭納德是在2014年獲時任美國總統的歐巴馬提名接任Fed理事，目前在Fed理事會中是唯一的的民主黨籍理事。她負責監督Fed的金融穩定監理事宜，這塊業務是該央行正在創新發展即時交易系統和考量數位貨幣的領域。

布蘭納德擁有哈佛大學博士學位，被公認是學素涵養高且經驗豐富的總體經濟學家。她也是Fed重新界定充分就業任務等Fed長期策略新措辭的共同作者。