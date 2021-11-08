交件最後一天 美方：台積電等業者會自動交關鍵資料

美國商務部長雷蒙多今天表示，她有把握，半導體晶片製造商等供應鏈企業將在今天最後期限之前，自願將關鍵資料交給商務部。（路透）

美國商務部 長雷蒙多（Gina Raimondo）今天表示，她有把握，半導體晶片製造商等供應鏈企業將在今天最後期限之前，自願將關鍵資料交給商務部。

雷蒙多接受路透社訪問時說，她在過去兩周內已打電話給「所有供應鏈企業的執行長，包括台積電 、三星和SK海力士…所有這些企業的執行長都向我承諾，他們將把穩健且完整的資料流程交給我們」。

「到目前為止，他們都很配合。」

美國商務部在9月24日要求跨國半導體公司揭露14個領域的資料，以便在晶片和其他零組件嚴重短缺之際，查明全球供應鏈中的瓶頸。企業須在11月8日前遵守上述事宜。

美方要求揭露的資料包括有關客戶的資訊、銷售、庫存和提高產量的計畫。許多晶片業者擔心交出這些敏感資訊，若外洩給外方，可能會在協商合約時對自家公司不利。

一些產業內人士認為，除了遵照美國政府的規定外，別無選擇，但能夠限縮對業務的影響。一名公司代表人士表示：「我們將持續協商不交出機密部分，尤其是與客戶資料有關的內容。」

台積電已在22日表示，將會在11月8日前提交資料給美國。台積電也承諾不會洩露敏感的客戶資料，目前還不清楚台積電會揭露多少資訊。