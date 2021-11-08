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台灣力積電將上市 搶攻元宇宙

記者馬瑞璿、簡永祥、李孟珊／台北報導
晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁。中央社
晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁。中央社

曾名列DRAM慘業、負債千億元、2012年下櫃的力晶，經歷8年的重整旗鼓後，以力積電站穩晶圓代工市場，搭上全球對半導體市況大好列車，預計12月6日掛牌上市。董事長黃崇仁指出，未來半導體有市場、產業及減碳三股驅動力，受惠AI、車用等成長趨勢，將持續推升市場對半導體的需求；台灣擁有人才還有完整供應鏈，將讓台灣持續坐穩「世界級」半導體生產基地的地位。

力積電8日舉行上市前說明會指出，這波景氣未來2至3年可期，力積電已與部分客戶簽了3年長約，今年毛利率將突破4成，每股純益可望超過4元。在漲價效益及產品組合優化下，法人看好力積電未來可望維持正向穩定成長。

力晶1994年成立時是DRAM大廠，然而，2008年受到金融海嘯、DRAM跌價的影響，曾風生水起的DRAM產業普遍虧損嚴重，力晶也因而下櫃，27萬股民欲哭無淚。負債千億元、產業市況不明的力晶沒有走向破產倒閉，轉做晶圓代工，2019年經組織重組及分割，以力積電在半導體市場重新闖出名號，如今要由興櫃轉上市。

被市場形容為「9命怪貓」的黃崇仁說，「我們熬了10年重新回來，這在台灣商業史上是沒有過的事情」，一步步還錢，一關關度過，「我對我的股民有交代，至少力晶股票沒有變成壁紙。」

黃崇仁指出，力積電有3大策略方向，首先是第4代氧化物半導體IGZO（氧化銦鎵鋅），第二是邏輯、記憶體異質晶圓堆疊的3Dintechip，第3是車用電子晶片。他透露，力積電的第4代氧化物半導體可用在元宇宙設備，是全球第一個可把元宇宙特殊晶片做出來的公司，讓力積電正式躋身元宇宙概念股。

另外，黃崇仁日前參加玉山科技年會時提出將擴大28奈米以上的製程，來滿足車用晶片業者的需求，有如用賓士車等級的昂貴12吋設備，提供平價載客服務，與台積電、聯電等決定大擴28奈米產能策略完全不同。

黃崇仁認為，AI與電動車快速演進，帶動半導體晶片需求及投資，發展電動車也是減碳最快的方案，勾勒出半導體與電動車的連結會愈來愈緊密，車用晶片是未來半導體產業不可忽視的一股動力。車用晶片缺貨讓車廠發現，沒有晶片整輛車也組不起來，開始要求供應鏈提高備貨，晶片供應短缺不會那麼快解決。力積電提供28奈米以上製程服務，可避開與台積電、聯電及中芯等大廠正面交鋒。

過去常出奇招的黃崇仁，此次逆向思考的策略，是否能在強敵環伺下突圍，外界拭目以待。

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