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北京觀察／六中後再拚經濟 難上加難

聯準會副主席：2022年底前升息

國會通過基建法案 史指登4700點新高

財經新聞組／綜合報導
在國會批准基礎建設支出計畫後，史坦普500指數再度收於歷史新高。美聯社
在國會批准基礎建設支出計畫後，史坦普500指數再度收於歷史新高。美聯社

在國會批准基礎建設支出計畫後，史坦普500指數再度收於歷史新高。

史指上漲4.17點或0.09%報4701.72點，首次站上4700點。道瓊工業平均指數上漲104.27點或0.29%至3萬6432.22點。那斯達克綜合指數上漲10.77點或0.07%至1萬5982.36點。

眾議院5日晚間通過總額超過1兆元的基礎建設法案，將送交拜登總統簽署。該法案於8月首次由參議院通過，將為交通、公用事業和寬頻以及其他基礎建設項目提供新的資金。

花旗銀行分析師佩蒂納里(Anthony Pettinari)在報告中表示，「幾十年來，投資人一直在等待基礎建設支出大幅增加。我們認為這種世代級投資是許多股票上揚的重要催化劑。」

將受惠支出法案的工業和材料類股上漲。Global X美國基礎建設發展ETF創下2017年成立以來的歷史新高。

建築設備製造商開拓重工以4.09%的漲幅領漲道指。重型設備生產商迪爾(Deere)上漲1.68%，Nucor上漲3.57%，Vulcan Materials上漲4.95%。United Rentals、Martin Marietta和Jacobs Engineering也是其他與基礎建設相關的贏家。

至於其他類股，晶片製造商Advanced Micro Devices領漲那指和史指。該公司宣布成為前身為臉書的Meta的晶片客戶並發表新晶片產品，股價上漲10.14%。

與此同時，特斯拉創始人馬斯克上周末讓投資人感到不安，他在推特舉辦投票詢問粉絲是否該出售10%的持股，以回應政治呼籲對股權持有課徵未實現收益。大約58%的粉絲同意，特斯拉下跌4.92%。

基礎建設法案過關、新冠疫情形勢改善以及優於預期的勞動力市場數據， 提振了投資人對經濟復甦的信心。根據勞工部5日發布的數據，10月就業報告優於經濟學家預期，上月就業人數增加了53.1萬人。

摩根大通分析師柯蘭維奇(Marko Kolanovic)在報告中表示：「預計股市將繼續克服『擔憂之牆』，因為風險似乎已基本消化並顯示出改善跡象。」

投資人等待本周的最新通膨數據。生產者物價指數(PPI)和消費者物價指數(CPI)分別定於9日和10日發布。經濟學者預計這兩個10月數字都將相對偏高度。

聯準會(Fed)一直關注通膨和就業數據，以調整其貨幣政策正常化時間表。

Fed上周宣布，將在11月底前開始縮減其疫情時期的寬鬆政策，可望在明年年中結束其資產購買計畫。

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