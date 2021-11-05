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對經濟復甦樂觀 道指漲逾200點

財經新聞組／綜合報導
Peloton 5日暴跌35.28%，這家健身平台和互動跑步機和健身車製造商財報虧損遠超預期，並調降全年財測，因為健身愛好者紛紛重回健身房並不再於家中健身。美聯社
Peloton 5日暴跌35.28%，這家健身平台和互動跑步機和健身車製造商財報虧損遠超預期，並調降全年財測，因為健身愛好者紛紛重回健身房並不再於家中健身。美聯社

10月就業報告優於預期，提振了對經濟復甦的樂觀情緒，美股再漲至創紀錄新高。

輝瑞(Pfizer) 在其易於服用的新冠病毒藥丸研發方面取得重大進展，激發了人們對進一步順利重新開放的希望，推動航空公司和郵輪營運商的股價飆升。

道瓊工業平均指數上漲203.72點或0.56%至3萬6327.95點。史坦普500指數連續第7個交易日上漲，上漲17.47點或0.37%至4697.53點。以科技股為主的那斯達克綜合指數小漲31.28點或0.2%至1萬5971.59。三大股指均創下歷史收盤新高。

勞工部數據顯示，10月就業人數新增53.1萬人，高於《道瓊》普遍估計的45萬個。報告還將9月令人失望的就業人數從前值19.4萬人上修至31.2萬人，8月數字也同步同額上修。

Cornerstone Wealth投資長賀吉(Cliff Hodge)表示：「由於非農就業人數超過預期，市場對此感到鼓舞。」「各行各業就業都有明顯增加，製造業是其中真正的亮點。」

所有三大股指本周都走升。史指本周上漲2%，將2021年漲幅推高至25%。道指本周上漲1.4%，而那指上漲3.1%，創4月初以來最佳單周走勢。

輝瑞飆升10.86%，該公司表示其新冠藥物與HIV藥物合併使用可將住院死亡風險降低89%。輝瑞董事會成員戈特里布(Scott Gottlieb)博士表示，在拜登總統要求的職場疫苗規定於1月初生效時，美國疫情可能就已結束。

這個訊息推動了重新開放類股行情。聯合航空上漲7.26%，而美國航空上漲5.77%。嘉年華(Carnival)和皇家加勒比分別上漲8.35%和8.95%，而挪威郵輪則上漲7.87%。

復甦股Expedia飆升15.63%，該公司表示，新的旅遊需求推動其營收和獲利高於分析師預期。

Peloton暴跌35.28%，這家健身平台和互動跑步機和健身車製造商財報虧損遠超預期，並調降全年財測，因為健身愛好者紛紛重回健身房並不再於家中健身。

該公司還提到持續的供應鏈挑戰，短期內「獲利能見度受到挑戰」，CEO弗利(John Foley)表示，這導致該公司調降財測。

本周稍早，投資人消化了聯準會在11月底前開始縮減其疫情期間的寬鬆政策，可望在明年年中結束其資產購買計畫。

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