Uber第3季獲利首度轉正 保守看待Q4展望

Uber上季調整後獲利轉正，為成立以來首見，受惠於叫車業績復甦，和市場對外送事業Uber Eats維持強勁的需求。(路透)

叫車平台業者Uber上季調整後獲利轉正，為成立以來首見，受惠於叫車業績復甦，外送事業Uber Eats維持強勁的需求。

Uber周四（4日）盤後公布，到9月底止的上季息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）為800萬美元，遠優於分析師 預期的虧損1500萬美元。Uber盤後漲1%。

Uber上季營收 激增72%至48億美元，優於分析師預估的44億美元；訂單總額達231億美元，比去年同期勁增57%，符合市場預期，這些訂單包括叫車、送餐及送貨。

若計入其他費用，Uber上季淨損達24億美元，包括對中國叫車平台滴滴出行持股帳面價值減記32億美元。

Uber對本季的展望相當保守，預估調整後獲利介於2,500萬至7,500萬美元，分析師預估為9,810萬美元。

Uber外送事業尚未交出獲利成績單，但上季損失比前一季大幅縮小1.49億美元，主要歸功於核心送餐事業Uber Eats。Uber競爭對手DoorDash已快速攫取市占，且上市以來已改善送餐事業的財務狀況。

Uber叫車事業在新冠疫情期間遭受重挫，民眾當時正極力避免接觸陌生人。隨著美國 疫苗接種率升高和經濟持續復甦，叫車需求也回升。叫車市場上季訂單總額比去年同期暴增67%，部分是因機場接送需求勁增。