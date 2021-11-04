我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「恐影響疫苗效力」CDC：兒童接種前 勿先服用止痛藥

美軍核潛艦南海撞山 正副艦長等3人遭解職

Uber第3季獲利首度轉正 保守看待Q4展望

編譯洪啟原／綜合外電
Uber上季調整後獲利轉正，為成立以來首見，受惠於叫車業績復甦，和市場對外送事業Uber Eats維持強勁的需求。(路透)
Uber上季調整後獲利轉正，為成立以來首見，受惠於叫車業績復甦，和市場對外送事業Uber Eats維持強勁的需求。(路透)

叫車平台業者Uber上季調整後獲利轉正，為成立以來首見，受惠於叫車業績復甦，外送事業Uber Eats維持強勁的需求。

Uber周四（4日）盤後公布，到9月底止的上季息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）為800萬美元，遠優於分析師預期的虧損1500萬美元。Uber盤後漲1%。

Uber上季營收激增72%至48億美元，優於分析師預估的44億美元；訂單總額達231億美元，比去年同期勁增57%，符合市場預期，這些訂單包括叫車、送餐及送貨。

若計入其他費用，Uber上季淨損達24億美元，包括對中國叫車平台滴滴出行持股帳面價值減記32億美元。

Uber對本季的展望相當保守，預估調整後獲利介於2,500萬至7,500萬美元，分析師預估為9,810萬美元。

Uber外送事業尚未交出獲利成績單，但上季損失比前一季大幅縮小1.49億美元，主要歸功於核心送餐事業Uber Eats。Uber競爭對手DoorDash已快速攫取市占，且上市以來已改善送餐事業的財務狀況。

Uber叫車事業在新冠疫情期間遭受重挫，民眾當時正極力避免接觸陌生人。隨著美國疫苗接種率升高和經濟持續復甦，叫車需求也回升。叫車市場上季訂單總額比去年同期暴增67%，部分是因機場接送需求勁增。

分析師 營收 美國

上一則

Fed報喜+數據佳 史指連6日走升

延伸閱讀

騎士法保障外送員勞權 西班牙外送市場大洗牌

騎士法保障外送員勞權 西班牙外送市場大洗牌
財經簡訊

財經簡訊
金山共享單車漲價 用戶：價格和坐Uber差不多

金山共享單車漲價 用戶：價格和坐Uber差不多
金山共享單車Bay Wheels漲價 用戶：和坐Uber差不多

金山共享單車Bay Wheels漲價 用戶：和坐Uber差不多

熱門新聞

「女股神」伍德（圖）執掌的方舟投資管理公司3日大舉買進Zillow。（路透）

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

2021-11-04 03:45
臉書（Facebook）28日宣布公司名稱改為「Meta」。 (路透)

股民又買錯了 臉書改名居然讓這家公司一度瘋漲26%

2021-10-29 00:51
目前魷魚幣的推特帳戶，已受到平台限制，導致魷魚幣暴跌。圖擷取自推特

推特帳號遭關閉 魷魚幣暴跌逾99%

2021-11-01 10:37
富國證券公司（WFS）股票策略部門主管哈維預估，美股今年的大多頭格局將不會延續至明年。美聯社

富國證券主管：美股年底將大漲 但明年起開始走下坡

2021-11-01 09:58
洛杉磯和長灘港對每個滯留貨櫃開罰每日100美元，已初見成效。（路透）

洛杉磯港開罰「滯留貨櫃」是不得已手段 已開始見效

2021-11-03 02:47
臉書公司改名為Meta，宣稱要打造結合虛擬實境、擴增實境及其他新科技的「元宇宙」。（路透）

臉書谷歌玩改名、推新招 專家：都是為了賺你的錢

2021-10-29 12:50

超人氣

更多 >
「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票
彭帥#MeToo燒上中共政要 西方媒體：時機與對象不尋常

彭帥#MeToo燒上中共政要 西方媒體：時機與對象不尋常
29歲華女慘死 52歲男友涉謀殺、性虐…曾因公公家暴報警

29歲華女慘死 52歲男友涉謀殺、性虐…曾因公公家暴報警
國稅局調漲401(k)限額至2萬500元

國稅局調漲401(k)限額至2萬500元
密利：中國2年內不可能侵台 美國絕對有能力協防

密利：中國2年內不可能侵台 美國絕對有能力協防