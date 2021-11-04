我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

40多國允淘汰燃煤 美中未入列

國稅局調漲401(k)限額至2萬500元

Fed報喜+數據佳 史指連6日走升

財經新聞組／綜合報導
製藥商Moderna大幅削減其新冠病毒疫苗營收預期， 股價暴跌17.67%。美聯社
製藥商Moderna大幅削減其新冠病毒疫苗營收預期， 股價暴跌17.67%。美聯社

史坦普500指數連續第6個交易日上漲，投資人對聯準會(Fed)在升息問題上的耐心立場感到安慰。強於預期的經濟數據也提振了市場情緒。

史指上漲19.49點或0.41%，再創紀錄收盤價4680.06點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲128.72點或0.81%至歷史高點1萬5940.31點。由於高盛和摩根大通下跌，道瓊工業平均指數下跌33.35點或0.09%至3萬6124.23點。

Fed表示將自本月稍後開始減緩其債券購買計畫，代表經濟已可應對疫情紓困措施的解除。投資人已預料此舉，並歡迎Fed並未發出訊號說一旦債券減購結束就會立即強力升息。

Sanders Morris Harris董事長包爾(George Ball)表示，「Fed宣布縮減購債消除了市場輕微但懸而未決的擔憂，投資人已經等了好幾個月；同時它也強化了經濟復甦還有很長的路要走的觀點，即使成長率很低。」「這是經濟實力的訊號，有利於企業獲利和股市。」

史指本周至今上漲1.6%，將全年回報率推高至24.6%，即將進入全年季節性最強的時期。

數據方面，截至10月30日當周，美國初請失業金人數達26.9萬人，為疫情時期最低，優於《道瓊》調查的經濟學者預期的27.5萬人。

E-Trade Financial投資策略總經理羅文嘉特(Mike Loewengart)表示，「在論及經濟復甦時，這可能是穩健回升的另一個證明。」「但Fed主席鮑爾指出，他預期就業會更強勁，因此明天所有人都將關注充分就業情況，以及這將如何轉化為Fed未來的行動。」

備受期待的10月非農就業報告將於5日發布。根據《道瓊》數據，普遍估計需要增加45萬個工作崗位。9月非農就業人數增加19.4萬人，遠低於預期的50萬。

高通上漲12.55%，其智慧手機晶片銷量飆升56%，推動獲利超過預期。該公司還為第4季提供強有力的財測數字。

製藥商Moderna大幅削減其新冠病毒疫苗營收預期， 股價暴跌17.67%。

串流媒體平台Roku第3季營收令人失望，下跌7.78%。

就業 投資 指數

上一則

彭博：恒大汽車擬出售旗下英國公司Protean

延伸閱讀

Fed縮表不升息助攻 三大股指連續4天創新高

Fed縮表不升息助攻 三大股指連續4天創新高
投資人對年底反彈有信心 股指連三日創高

投資人對年底反彈有信心 股指連三日創高
小型股向上突破 提供大型股助力 有利大盤

小型股向上突破 提供大型股助力 有利大盤
世界晚報／「這裡」是犯罪天堂？麵包店10秒被偷光

世界晚報／「這裡」是犯罪天堂？麵包店10秒被偷光

熱門新聞

「女股神」伍德（圖）執掌的方舟投資管理公司3日大舉買進Zillow。（路透）

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

2021-11-04 03:45
臉書（Facebook）28日宣布公司名稱改為「Meta」。 (路透)

股民又買錯了 臉書改名居然讓這家公司一度瘋漲26%

2021-10-29 00:51
目前魷魚幣的推特帳戶，已受到平台限制，導致魷魚幣暴跌。圖擷取自推特

推特帳號遭關閉 魷魚幣暴跌逾99%

2021-11-01 10:37
富國證券公司（WFS）股票策略部門主管哈維預估，美股今年的大多頭格局將不會延續至明年。美聯社

富國證券主管：美股年底將大漲 但明年起開始走下坡

2021-11-01 09:58
洛杉磯和長灘港對每個滯留貨櫃開罰每日100美元，已初見成效。（路透）

洛杉磯港開罰「滯留貨櫃」是不得已手段 已開始見效

2021-11-03 02:47
臉書公司改名為Meta，宣稱要打造結合虛擬實境、擴增實境及其他新科技的「元宇宙」。（路透）

臉書谷歌玩改名、推新招 專家：都是為了賺你的錢

2021-10-29 12:50

超人氣

更多 >
「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票
張高麗1張撲克臉 卻陷彭帥不倫風波 形象反差巨大

張高麗1張撲克臉 卻陷彭帥不倫風波 形象反差巨大
彭帥#MeToo燒上中共政要 西方媒體：時機與對象不尋常

彭帥#MeToo燒上中共政要 西方媒體：時機與對象不尋常
玩命跳躍？男童27層樓頂玩跳遠 目擊者：隔螢幕都腿軟

玩命跳躍？男童27層樓頂玩跳遠 目擊者：隔螢幕都腿軟
網球／中網友翻牆問「彭帥風暴」 謝淑薇21字霸氣回應

網球／中網友翻牆問「彭帥風暴」 謝淑薇21字霸氣回應