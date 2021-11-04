Fed主席鮑爾記者會後 仍有謎團未解

美國聯準會主席鮑爾3日在記者會上的「鴿」派發言，似已讓市場安心，但仍留下一些懸疑問題未解。(路透)

美國聯準會（Fed）主席鮑爾 3日在決策會後記者會上表示，對升息 將保持「耐心」，但必要時「不會遲疑」。這番話似已讓市場安心，激勵美股再創新高，美債殖利率也未進一步扁平化。

不過，鮑爾對一些棘手問題避而不談，留下幾個懸而未決的謎團待解：

一，明年經濟展望如何？

鮑爾對明年美國國內生產毛額（GDP）預測保持沉默，事先擬好的講稿只提到10月至12月成長率可望回升。經濟學家不擔心本季，但對明年成長展望有疑慮，擔心屆時財政刺激效應和疫情 相關需求消退，成長率可能減速。

二，什麼情況下會加速縮減購債？

Fed聲明表示，每月少買150億美元資產應屬「適當」，但未排除未來加快縮減步調的可能性，因為未訂出12月以後的縮減步調。經濟學家揣測，Fed內部歧見加深，「鷹」派催促在明年初擴大縮減購債，為提早、更用力升息鋪路。

三，疫情後續展望如何？

鮑爾在記者會上表示，正等新冠變種病毒Delta掀起的疫情消退，以便更準確判讀經濟情況。但經濟學家認為，這可能是一廂情願的想法，因為展望接下來兩個月的經濟前景，仍是一片朦朧。隨著天氣轉冷，美國北部諸州的疫情似又開始蓄勢待發。

四，何時升息？

儘管鮑爾大唱「鴿」調，表示很有耐心，但仍轉變不了市場對Fed最快明年中就會提高利率的預期。經濟學家指出，這是因為目前通膨率持續居高不下，除非通膨明顯降溫，否則難以說服市場淡化升息預期。