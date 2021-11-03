大仁說財經 | 油價很高？可能會更高！每桶120元不是夢

汽油價格一路飆升。（路透）

美國 人每天都面對高油價 的打擊，美國商銀認為這種痛苦可能才剛剛開始。

全美汽油價格已飆升至每加侖3.40元的7年高點，內華達州、華盛頓州和俄勒岡州更高達4元。

美國商銀現在預測，到2022年6月，推動汽油價格的布蘭特原油將升至每桶120元，比當前水平高出45%。

美國商銀全球大宗商品負責人布蘭奇(Francisco Blanch)表示：「當需求像現在這樣吃緊時，價格很容易飆升。」

布蘭奇一直是個知名的石油 多頭，他在6月曾預測原油最終將飆升至每桶100元。他說，「當時人們認為我瘋了。現在，這個數字不遠了。」「我們基本面上仍然相當看多。」

但其他人則要保守得多。

雪佛龍(Chevron)財務長布雷伯(Pierre Breber)認為，油價不太可能長期保持高點，「相較於結構性調整，它比較像是周期性漲跌。」

●美國人對經濟不滿

油價從近期高點回落。由於OPEC會議前的緊張情緒，美國原油一度下跌至每桶81元左右，布蘭特原油跌至83元。

油價進一步飆升將提高已經高漲的美國人的生活成本，更會壓迫那些必須面對物價高漲、資源短缺和供應鏈災難的企業。

美國人非常關注加油站的價格，對通膨的擔憂更讓他們對整體經濟的看法變差。

在11月初公布的一項民調顯示，近三分之二的美國人認為經濟不佳。在維吉尼亞州，共和黨人贏得州長席次，在出口民調中，經濟被列為最重要的問題，超過教育、稅收和情。

●能源需求急劇上升

為什麼美國商銀行繼續看多石油？

首先，這是因為需求繼續從疫情中迅速恢復，尤其是隨著消費者重新開車上路，用到更多汽油。

天然氣價格飛漲，進一步提振了需求。美國天然氣價格今年翻了一倍多，最近達到相當於歐洲每桶240元的成本。高昂的價格將迫使一些公用事業和工廠轉向相對便宜的替代品：石油。

布蘭奇說，「這是典型為更緊張的市場火上加油。」

如果石油變得更門熱，消費者可能會因高價而猶豫不決並決定少開車，或者改用更省油的汽車或電動車。

但美國商銀認為，這種需求的復甦在當前價格水平附近都不會發生變化，「這種需求復甦不會在每桶80元、90元甚至100元停止。請記住，其他一切都在上漲。」他指的是通膨飆升，「我知道100元聽起來很貴，但從現實面來看，它並沒有那麼貴。」

●美國石油公司並不急於提供幫助

不僅需求強勁，供應也不足。

美國的石油產量比疫情之前少，即使如今的價格要高得多。

美國石油公司多年來一直在昂貴的鑽井項目上超支，因此面臨來自華爾街的巨大壓力，要求它們自我節制。它們很清楚地接收了這個訊息，將資金投入股票回購和分紅。

根據Raymond James的分析，雖然今年油價飆升了67%，但50家最大的石油公司的年度預算僅比原本規畫增加1%。

Raymond James分析師莫恰諾夫(Pavel Molchanov)說，「它們的作法遠超過自律，反而呈現資本緊縮。」

石油公司也不願增加產量，因為考慮到全球對氣候的擔憂，需求前景仍然非常不確定。最終，預計石油需求將達到峰值，但沒有人確切知道何時以及在什麼水平。

●OPEC堅持走自己的路

即使白宮提出請求，但OPEC及其盟友迄今拒絕大幅增加供應。

布蘭奇說，「OPEC不會增產。它們喜歡自有的進度，並認為正在奏效。」

他指出，許多OPEC國家預算中石油盈虧平衡價格在每桶70至75元間，代表現在才剛剛收支平衡。

布蘭奇說，「OPEC不會將價格推低至每桶60元。完全沒興趣。」

在投資放緩多年後，OPEC+是否真的有能力大幅提高產量，也存在一些懷疑。

RBC Capital Markets全球大宗商品策略主管克羅夫特(Helima Croft)在給客戶的報告中寫道：「目前哪些國家可以真正增產石油，是個真正的問號。」他指出，OPEC+已連續數月「未能兌現」其增產計畫。

●白宮會動用戰備儲油(SPR)嗎？

所有這一切都導致人們猜測拜登總統將經由釋出戰略石油儲備的原油庫存來回擊OPEC+。

克羅夫特寫道：「我們認為拜登政府準備釋出SPR原油」以「限制油價並促使產油國向市場投放更多石油」。「美國的確可以與其他消費國協調作法，以獲得最大效益。」

能源部長格蘭霍姆(Jennifer Granholm)上月表示正在積極考慮釋出SPR，但後來澄清沒有「立即規畫」這樣做。

高盛曾表示，發布SPR只會有「適度幫助」，將該行對布蘭特原油的年終預測值僅每桶調降3元。

美國商銀對此也持懷疑態度。布蘭奇說，「這對油價只有輕微影響，除非進行大規模釋出。」「這麼做不會阻止漲勢。」

布蘭奇也質疑現在釋出SPR的理由。通常這些庫存是為戰爭和颶風等危急時刻保留的，「SPR是為了應對緊急情況和負面供應衝擊。你不會只因需上升就釋出SPR石油，因為你印了很多鈔票並把它給了人們。」