Fed縮表不升息 股指連4日創高

在聯準會(Fed)宣布開始縮減疫情期間實施的每月債券購買計畫後，美股上漲至新高。（美聯社）

在聯準會(Fed)宣布開始縮減疫情期間實施的每月債券 購買計畫後，美股上漲至新高。

Fed表示將自本月稍後開始縮減債券購買規模，並重申在明年完成縮減後不急於升息，主要股指穩步攀升。

道瓊工業平均指數 在盤中一度下跌超過160點後上漲104.95點或0.29%至3萬6157.58點，創下新高。史坦普500指數上漲29.92點或0.65%收4660.57點，同創歷史新高。那斯達克綜合指數上漲161.98點或1.04%收1萬5811.58點，也創歷史新高。這是三大股指連續第4個交易日都收在新高。

羅素2000指數上漲1.8%報2404.28點，也創收盤紀錄。小型股指標本周上漲4.7%。

Fed宣布開始縮減在疫情期間為支撐經濟而實施的債券購買計畫。

Fed還巧妙地重新調整了其對通膨的立場，承認物價上漲比預期更快、更持久。然而，Fed聲明仍將物價上漲描述為「過渡性的」，這可能會將升息時間表進一步推後。

Fed主席鮑爾在會後記者會中表示，「今天開始縮減資產購買規模的決定並不意味著利率 政策有任何直接訊號。」「我們將繼續闡明在提高聯邦基金利率之前需要滿足經濟條件的不同和更嚴格的測試。」

道富環球投資顧問公司(State Street Global Advisors)的亞羅內(Michael Arone)說，「繼續將通膨描述為過渡性的事實證明，Fed將比許多人預期將利率長期保持低點。」

縮減債券購買將在「本月稍晚時」開始，並將每月減少150億元的購買，使其有望在明年年中結束量化寬鬆。這個數額符合預期。然而，Fed表示，如果經濟前景發生變化，隨時都可能改變購買速度。

鮑爾表示，Fed正在適當改變貨幣政策，「我不認為我們落後於利率曲線。事實上，該政策已做好應對一系列合理結果的準備，而這正是我們需要做的。」

Morgan Creek Capital Management CEO兼資訊長尤斯科(Mark Yusko)表示：「Fed會議並不令人意外，因為它們陷入困境，無法在封鎖基本效應消退時真正提高利率以減緩成長並減輕通膨壓力。」

大量企業財報也提振股價。Lyft因第3季業績強勁而上漲8.19%，CVS Health因獲利優於預期而上漲5.69%。

Zillow在宣布將結束其購房和買賣業務後下跌24.8%。Bed Bath & Beyond因與Kroger宣布合作夥伴關係而上漲，但其15.22%的飆升可能是來自軋空。

動視(Activision)表示將延後推出2款遊戲，股價暴跌14.06%。該公司還發布偏弱的假期財測，即使上季獲利超出預期。

FactSet數據顯示，截至目前已公布財報的史指公司中，80.9%超出普遍預期。即使供應鏈中斷、勞動力挑戰、商品通膨、央行政策和新冠病毒風險持續存在。

LPL Financial首席市場策略師迪垂克(Ryan Detrick)表示：「股票就像勁量兔子一樣，繼續飆升至新高，而且沒有疲倦的跡象。」「我們理解所有的擔憂，但最重要的是獲利繼續優於預期，並有助於證明股票處於當前水平是合理的。」

ADP報告顯示，由於酒店業招聘激增，10月私營就業機會增加。當月增加57.1萬個職缺，超過《道瓊》預期的39.5萬，略高於9月下修後的52.3萬，為6月來最佳就業數據。